香港新增2例输入性新冠肺炎确诊病例

新华社香港9月9日电 香港特区政府卫生署卫生防护中心9日公布，截至当日零时，香港新增2例新冠肺炎确诊病例，均为输入性病例。目前，香港累计报告新冠肺炎确诊病例12133例。

据悉，过去14天（8月26日至9月8日）香港累计报告62例确诊病例，均为输入性病例。

特区政府公务员事务局局长聂德权当日在会见传媒时表示，目前香港老年人疫苗接种率比较低，尤其是70岁以上的老年人。下一步特区政府将组织有关部门深入社区，特别是老年人较多的地区开展疫苗接种讲座，希望通过讲座消除老年人的顾虑。

特区政府食物及卫生局局长陈肇始说，目前香港已基本清零，要想疫情稳定，关键是全民接种疫苗。特区政府将继续采取不预约即可接种等方式，方便老年人接种疫苗。

统计显示，自2月26日正式启动新冠疫苗接种计划至9月8日，香港共有约428万名市民已接种第一剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的63.6%；约368万名市民已接种第二剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的54.7%。