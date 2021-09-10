全力研发新冠mRNA疫苗（庆祝中国共产党成立100周年·侨胞说·祖国在我心中（19））

2021年7月，英博在一次论坛上介绍新冠mRNA疫苗研发和应用现状。

（受访者供图）

新冠肺炎疫情暴发后，中国第一时间吹响疫苗研发号角，对5条技术路线进行全面布局，包括灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗、核酸疫苗。从企业到高校，再到科研机构，多个单位形成合力，大批科研人员夜以继日投入研发。

在这支疫苗研发生力军中，活跃着英博的身影。从留美药剂学博士，到美国知名医药公司团队负责人，再到如今回国创业、投入新冠mRNA（信使核糖核酸）疫苗研发，英博的角色不断转变，也肩负起更大的责任。

以下是他的自述。

“立即投入疫苗研发”

2006年，从复旦大学硕士毕业后，我来到美国波士顿东北大学攻读药剂学博士。学成后，我曾入职美国知名核酸药物研发企业，任团队负责人；后来还成为另一家基因编辑公司的创始团队成员。

2018年至2019年，我担任美中生物医药协会会长，努力为中美生物制药界搭建起交流合作的桥梁。在与中国药企负责人及核酸领域前辈们的交流中，我了解到，目前中国生物制药发展迅速，但在mRNA药物研发领域仍处于起跑阶段，与欧美国家存在不小的差距。

mRNA药物在传染病预防、癌症及罕见病治疗领域有巨大应用潜力。旅美十几年间，我在mRNA药物研发上积累了一定的技术和经验。于是，我萌生了回国创业的念头，由衷希望为填补国内mRNA药物研发空白贡献一份力量。

2019年初，我放弃了美国的高薪工作，在江苏省苏州市成立了艾博生物科技有限公司，专门从事核酸药物的研发。到2020年初，公司团队达到9人，个个是骨干成员。其中，有跟随我从海外回来的，也有从国内招募的。作为一家初创企业，艾博从事的研发技术路线也比较新，面临着一些挑战。

在公司成立一年的时候，新冠肺炎疫情突然暴发。要不要做新冠mRNA疫苗？从技术角度考量，mRNA这条技术路线适合做针对传染性病毒的疫苗，我们团队也具备研发这类疫苗的核心能力。因此，我们决定直面挑战，立即投入新冠mRNA疫苗的研发。

“国家给予大力支持”

目前，中国大规模注射的疫苗属于传统灭活疫苗，其基本原理是通过化学手段让病毒失去活性，在体外合成抗原，将其打入人体后激起免疫反应。mRNA疫苗是将表达抗原靶标的mRNA导入体内，诱导人体免疫系统对抗原做出免疫反应，从而使机体获得免疫保护。这两种疫苗均在国家部署的5条技术路线之列。通俗来讲，mRNA疫苗更像病毒“狙击手”，以精准方式对病毒进行清除。

作为一支年轻的团队，我们在传染病疫苗研发方面的经验积累还不够。于是，我们和军事科学院军事医学研究院、沃森生物开展合作，整合多方技术优势和资源，快速形成了包括基础研究、临床申报、大规模商业化生产等环节在内的完整体系。

从2020年1月开始，经过5个多月的努力，集多方力量研发形成的新冠mRNA疫苗（ARCoV），正式通过国家药品监督管理局临床试验批准。这是国内首个获批开展临床试验的新冠mRNA疫苗。目前，该疫苗已完成I期和II期临床试验，并于近日获得墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的III期临床试验批件，即将在海外开展III期临床试验。

从下决心做新冠mRNA疫苗，到如今取得积极进展，在这个过程中，我最深刻的一个感受是：中国医药研发环境非常好，这对我们来说是最大助力。从科技部立项，到食品药品监督管理局药品注册司开通监管、申报方面的“绿色通道”，再到国家疫苗研发专班和外交部帮忙协调海外临床试验相关事宜，国家在各个环节都给予我们大力支持。政府部门和相关机构既是监管部门，更是服务部门，办事效率很高，让研发人员能够集中精力，专注技术攻关，没有后顾之忧。

“深感肩上责任重大”

新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战。中国率先宣布将疫苗作为全球公共产品，向100多个国家特别是发展中国家提供了超过9亿剂疫苗。在危难之际，中国向世界伸出援手，在全球团结抗疫中发挥引领作用，充分体现了大国担当。

目前，病毒变异频繁，疫情起伏反复。作为中国新冠疫苗研发队伍的一员，我深感责任重大。在应对变异病毒方面，mRNA技术能够针对突变毒株推出新疫苗，且速度快于其他路线，这是mRNA疫苗的一个优势。此外，我们研发的新冠mRNA疫苗可在2—8摄氏度保存和运输，这对发展中国家来说是一大利好。对比之下，欧美的两款获批新冠mRNA疫苗，储运温度条件比较苛刻，分别需要在零下70摄氏度和零下20摄氏度保存。

目前，中国新冠mRNA疫苗的研发工作远未结束，还需要各方继续努力。下一阶段，我们工作的重点是推进海外III期临床试验，尽快拿到相关数据。我们的目标是：中国尽早拥有第一款正式批准上市的新冠mRNA疫苗，并得到全世界的认可。那时，中国不仅是新冠疫苗生产第一大国，还将是全球疫苗研发技术路线最丰富的国家。