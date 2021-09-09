张建宁：三维度把脉互联网医院发展 筑起人民健康新防线

近日，天津医科大学总医院党委书记张建宁做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列节目（点击观看视频），并就互联网医院建设话题发表自己的观点。

张建宁认为，医疗行业在经历了医药卫生体制改革后，进入了一个新阶段即互联网时代，我国一大批公立、民营医院参与到互联网医院建设当中。他表示，互联网医疗是互联网经济和医疗的结合体，或将成为深化医改的重头戏和未来医院的重要发展方向。

张建宁表示，互联网医院分为线上和线下服务。“不是所有医疗服务都可以线上进行。符合便捷高效、经济实惠、安全规范这三个原则的医疗服务，采取线上诊疗较为适合。”针对互联网医院的未来发展趋势，张建宁从三个维度进行解读：第一，整合资源，形成囊括药品企业、药品流通企业、医保、互联网公司、物流企业、医生护士有机结合的资源闭环；第二，打造互联网医院功能全闭环，比如健康宣教、就医指导和康复指导等功能，帮助老百姓解决看病的痛点；第三，推动分级诊疗，发挥公立医院高端医疗资源的作用，并使之充分下沉、避免浪费。

张建宁提议以互联网医院为平台，让中心医院跟社区医院联动起来，让专家跟家庭医生团队联合，实现“小病在社区，大病到医院”；同时，也可通过互联网医院平台给基层社区提供医疗服务支持，如社区医生借助平台上传患者影像诊断的标准数据，中心医院的医生通过数据即可做出准确诊断。

在健康数据的利用方面，张建宁也给出了自己的观点：“我们现在已经进入了大数据互联网时代，要想做好先进的医疗智能服务，离不开大数据的支撑；此外，将数据信息提供给有关研究机构，也很有医学价值。考虑到数据属于患者个人信息，因此建议国家出台严格可行的健康大数据管理办法，让管理手段更加完善和明确，推动健康大数据为医疗服务发挥更大的作用。”