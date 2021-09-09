截至9月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，均为境外输入病例（云南17例，广东4例，上海2例，福建2例，浙江1例，湖北1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，福建1例，广东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例37例，解除医学观察的密切接触者1160人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例624例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8551例，累计治愈出院病例7927例，无死亡病例。

截至9月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例786例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例89689例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95111例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1168105人，尚在医学观察的密切接触者12490人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入16例）；尚在医学观察的无症状感染者376例（境外输入348例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28250例。其中，香港特别行政区12131例（出院11831例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院61例），台湾地区16056例（出院13742例，死亡837例）。