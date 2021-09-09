两大因素导致“德尔塔”广泛传播

免疫逃逸和传染性增强是“幕后推手”

国际战“疫”行动

英国剑桥大学科学家领导的一个国际研究小组在最新一期《自然》杂志刊文称，逃避中和抗体和增加传染性的能力是“德尔塔”肆虐全球的“幕后推手”。与其他常见的新冠病毒变异毒株相比，德尔塔变异毒株的复制和传播能力更强，此外，先前感染或接种疫苗产生的中和抗体在阻止德尔塔变异毒株方面效果较差。

德尔塔变异毒株2020年年底首次在印度出现，目前已成为英、美等国的主要毒株。

为检验德尔塔变异毒株是否能很好地逃避免疫反应，研究小组从另一个新冠病毒试验采集的血液样本中提取了血清。这些样本来自以前感染过新冠病毒或接种过疫苗（牛津/阿斯利康或辉瑞）的人，血清中含有相应抗体。

他们发现，与阿尔法变异毒株相比，德尔塔变异毒株对先前受感染个体血清的敏感性降低了5.7倍，对疫苗血清的敏感性降低了8倍——换句话说，接种疫苗个体需要8倍的抗体才能阻断德尔塔毒株。

此外，研究小组使用三维气道类器官（从气道细胞中生长的模拟其行为的微型器官）来研究病毒到达呼吸道时会发生什么。在实验中，他们同时使用了活病毒和“伪型病毒”——一种模拟德尔塔变异毒株关键突变的合成病毒，并利用这种病毒感染类器官。结果表明，与其他变体相比，德尔塔变异毒株能更有效地侵入细胞，因为其表面携带更多刺突蛋白。一旦进入细胞，这种变异毒株也能更好地复制，这两点使德尔塔比其他变异毒株拥有更多选择优势，有助于其广泛传播。

最新研究负责人、印度德里国家疾病控制中心的帕尔塔·拉克西特说：“德尔塔变异毒株已经成为全球主要毒株，它比我们见过的大多数其他变异毒株传播更快，更容易感染个体，也能更好地逃避现有免疫——无论是通过先前接触病毒还是接种疫苗产生的免疫。”

该研究另一负责人、剑桥大学治疗免疫和传染病研究所的拉维·古普塔说：“这或许也是今年第一季度印度出现非常严重疫情的原因，当时多达一半的病例此前曾感染过新冠病毒其他早期变异毒株。”