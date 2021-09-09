世卫组织东南亚区域委员会成员国承诺加强健康体系建设

新华社加德满都9月7日电 世界卫生组织东南亚区域委员会成员国卫生部长7日发表宣言，承诺采取措施确保卫生安全，实现新冠肺炎大流行后的全民健康覆盖和健康领域可持续发展目标。

世卫组织东南亚区域委员会第七十四次会议当天以线上方式召开部长级圆桌会议并通过一项宣言。宣言说，各国卫生部长对当前新冠肺炎疫情给卫生、社会和经济带来的负面影响深表担忧，同意加强政治领导力和问责制以确保卫生安全，争取实现全民健康覆盖和健康领域可持续发展目标。

宣言说，各成员国决心调整健康体系方向，通过不断增加公共投资实现全面初级保健这一目标，使之成为加强公共卫生应急能力和实现全民健康覆盖的基础。卫生部长们承诺与社区进行更密切的接触并对社区赋能，以确保其在疫情期间和之后能够提供必要健康服务和公共卫生项目；为初级保健服务建立国家质量标准，确保在疫情期间和恢复阶段能获得高质量健康服务。

世卫组织东南亚区域主任普娜姆·凯特拉帕尔·辛格在当天会议中表示，新冠肺炎疫情凸显了对卫生领域，尤其是在初级保健层面进行人力资源投资的紧迫性和重要性，以及充分提供可负担和安全有效医疗用品的必要性，以确保有效应对公共卫生突发事件和构建有韧性的卫生体系。

为期5天的世卫组织东南亚区域委员会第七十四次会议于本月6日以线上方式开幕。会议由尼泊尔主办，来自尼泊尔、孟加拉国、印度、斯里兰卡、泰国、东帝汶等国的卫生部门官员，以及联合国机构、合作伙伴、民间社会代表等参加。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 17 版）