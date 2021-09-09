广东省中医院张忠德：冲在抗疫一线

今年7月底，广东省中医院副院长张忠德抵达江苏省南京市后，迅速投入抗击新冠肺炎疫情工作中。从去年除夕夜逆行武汉，再到今年转战河北邢台、云南瑞丽、广东广州……一路马不停蹄。作为一名党员和中医，他一直冲在抗疫一线。

这不是他第一次出征。18年前，非典疫情侵袭广州。时任广东省中医院二沙岛医院急诊科主任的张忠德，与该院护士长叶欣等医护人员并肩作战，坚持救治患者一个多月，成为最早与非典交锋的人。

“刚开始，我们就戴着棉纱口罩，没有标准的防护服，以为能挡得住病毒……”当时，张忠德在为一名患者插管时不幸感染。“后来的每一天，都觉得这也许是生命的最后一天了。”他把写好的遗书，压在了枕头底下。

幸运的是，病情出现转机。2003年4月4日，张忠德治愈出院，他把这一天当成了自己的第二个生日。中西医结合治疗挽救了他的生命。出院后，他走两三米就喘，很多同事判断他以后上不了班了。张忠德不信邪，以中医理论指导自己进行康复训练，一个月后就回到工作岗位。“你以为曾经得过非典会让我畏惧退缩？完全错了！”每每谈及这段经历，张忠德都是哈哈一笑。

张忠德说：“新冠肺炎疫情发生后，我想到自己有抗击非典的经验，而且一直研究呼吸系统及传染病相关专科知识，去那里最合适。电话一来，我没有任何犹豫，立刻投入战斗。”张忠德用自己的智慧和力量，为中西医结合抗疫贡献“中国方案”。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 06 版）