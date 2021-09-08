截至9月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，均为境外输入病例（云南9例，上海6例，广东4例）；无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1666人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例618例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8523例，累计治愈出院病例7905例，无死亡病例。

截至9月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例795例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例89652例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95083例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1167468人，尚在医学观察的密切接触者13013人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察22例（境外输入19例）；尚在医学观察的无症状感染者390例（境外输入358例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28239例。其中，香港特别行政区12129例（出院11825例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院61例），台湾地区16047例（出院13742例，死亡837例）。