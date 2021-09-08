联采办回应心脏支架短缺：中选产品供应充足 个别型号临时性紧缺需关注

人民网北京9月8日电 （记者崔元苑）针对近期有媒体报道集国家组织冠脉支架集采后，中选支架短缺的问题，为使公众了解实际情况，日前，国家组织高值医用耗材联合采购办公室（以下简称联采办）回应表示，国家组织冠脉支架集采结果实施以来，总体进展平稳，价格显著下降，中选产品供应充足，群众明显受益。总体上看，中选企业根据医疗机构需求量认真组织生产供应，各种型号的支架总体供应大于采购需求。

总体供应大于采购需求

据联采办介绍，自2021年冠脉支架集采中选结果实施以来，医疗机构使用情况快于预期。1-8月，医疗机构共使用中选产品（全部为铬合金支架）110万个，相较集采前去年同期数量（71万个）增长54%，使用总量已超过全国全年协议采购量（107万个），患者切实用上了降价后的支架。

出厂供应情况总体较好。1-8月，中选企业已出厂供应中选支架198万个，达全年协议采购量的1.8倍以上，为医院实际使用量的1.8倍。出厂供应量扣除医疗机构使用量后，流通和库存等环节达88万个，供应充足。从全国来看，各种规格的支架均有库存。集采前后，各种长度、直径规格支架的使用和出厂供应结构与2020年基本保持一致。

患者个人负担可降万元

联采办表示，冠脉支架集采是国家组织高值医用耗材集采的第一单，改革成效明显。

一是群众获益明显。冠脉支架集采中选产品价格显著下降，群众负担显著减轻。据北京市测算，接受支架植入的患者平均个人负担下降1万元。同时，很多原本用不起支架、用不起铬合金支架的群众也用上了“质优价宜”的铬合金支架。

二是医生阳光收入增加。冠脉支架集采后，部分原来冠脉支架植入手术收费标准较低的省份上调了收费标准，叠加医保支付结余留用、支付方式改革等机制，相关科室医务人员在工作量稳定的情况下阳光收入有所提高，也有助于理顺公立医院补偿机制。

三是优化产业发展环境。集中带量采购有效治理了价格虚高问题，净化了流通环节，优化了营商环境。本次集采共11家企业参加投标，8家企业中选，获得80%的市场份额，提高了产业集中度，同时为未中选企业和新进入市场的企业留出足够的市场空间。

个别型号出现临时性紧缺等问题需关注

“由于集中带量采购改变了原有的流通模式，需要生产、配送、使用等各方加强协作，适应新的机制，在磨合过程中也暴露出一些问题。”联采办指出。

一是生产、配送与使用方对集采模式的变化尚在磨合中。集采前支架价格虚高，支撑了配送企业提供“随叫随到”、随时补货加赠送的“保姆式”服务。集采挤出流通环节灰色费用后，生产厂家、配送企业和医院回归正常、平等的购销关系。新的机制要求配送企业利用现代物流和信息技术提升货源投放效率和精准性，也要求医院加强院内耗材备货、使用、盘货、补货等环节的精细化管理。目前，供应链上各相关方的衔接仍在相互适应中，也使个别型号支架出现临时性紧缺。

二是部分医院高价药物球囊使用快速增长。监测发现，冠脉支架降价后，药物球囊虽然使用总量不大，但增长速度很快，这既有临床发展的合理增长，但考虑到药物球囊价格在2万元左右，不排除其他非正常因素导致。

对此，联采办表示，下一步将协同各方采取针对性措施。一是进一步强化中选产品生产、配送能力。联采办将会同省级采购机构密切监测中选产品采购、配送和使用等情况，要求中选企业严格履约，适应需求调整产能，压实中选企业供应配送责任。二是推动医疗机构提高内部管理精细化程度。会同相关部门指导医疗机构加强采购和库存管理能力建设，提升信息传递和采购运转效率。三是规范药物球囊使用。会同相关部门规范药物球囊使用，推动地方开展药物球囊集采，对使用药物球囊非正常增长的医疗机构加强监管力度，必要时函询约谈。