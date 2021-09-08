香港新增6例输入性新冠肺炎确诊病例

新华社香港9月7日电 香港特区政府卫生署卫生防护中心7日公布，截至当日零时，香港新增6例新冠肺炎确诊病例，均为输入性病例。目前，香港累计报告新冠肺炎确诊病例12129例。

据悉，新增病例分别从美国、英国、菲律宾、坦桑尼亚抵港，6例均涉及L452R变异病毒株。过去14天（8月24日至9月6日）香港累计报告66例确诊病例，均为输入性病例。

香港特区行政长官林郑月娥当日在行政会议前会见传媒时表示，香港已按新机制认可菲律宾和印尼后，也认可印度、马来西亚、巴基斯坦和泰国等几个国家发出的疫苗接种记录。

林郑月娥认为，目前香港最需要做的就是接种疫苗，60岁以上人士的接种率仍然偏低。她呼吁全港市民安排长者接种疫苗。特区政府会全方位加强外展措施，与非政府机构合作，在地区层面推动健康咨询服务和疫苗接种安排。

统计显示，自2月26日正式启动新冠疫苗接种计划至9月6日，香港共有约426万名市民已接种第一剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的63.3%；约363万名市民已接种第二剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的53.9%。