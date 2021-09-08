全国完成新冠病毒疫苗全程接种近10亿人

本报北京9月7日电 （记者王美华）国务院联防联控机制7日举办新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至目前，全国高风险地区清零，中风险地区下降到3个；截至9月6日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗21亿1308.3万剂次，完成全程接种的人数为9亿6972万人。

国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，我国12—17岁人群疫苗接种总体进展顺利，目前已经接种16228万剂次。各地要严格按照预防接种工作规范的要求操作，做好医疗救治保障，确保安全。

中秋、国庆假期即将到来，民众该如何安全出行？“在目前全球新冠疫情流行的严峻形势下，外防输入的压力依然很大。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，公众在出行过程中依然要绷紧疫情防控这根弦，保持一定的警惕性。另外，假期中不提倡聚集和聚会，尤其是不允许大规模的聚集。

王华庆提醒，公众在出行前要了解目的地的疫情防控等级，如果是中高风险地区就不能前往，如果本人所在地是中高风险地区，也不能出行。在出行过程中，公众要继续做好个人防护，遵守疫情防控措施。

中国新冠病毒疫苗研发进展顺利。“截至目前，5条技术路线已实现临床试验全覆盖。”科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟介绍，我国已有3款灭活疫苗获得国家药监局附条件上市的批准，有2款经国家药监局同意开展紧急使用；重组蛋白疫苗有1款已经获得国家药监局同意开展紧急使用，目前有3款在开展III期临床试验，有5款在开展I、II期临床试验；腺病毒载体疫苗有1款已经获得国家药监局批准附条件上市，还有3款正在开展I、II期临床试验；减毒流感病毒载体疫苗正在进行II期临床试验，已准备境外的III期临床试验；我国的核酸疫苗分别有一款mRNA疫苗、一款DNA疫苗，近期都已获得国外III期临床试验的批件，预计近期将在境外开展III期临床试验。

郑忠伟表示，真实世界研究表明，我国疫苗对不同区域流行的各种主要变异株造成的感染和感染后的再传播都有明确效果，对于预防重症和死亡有显著的效果。总体来看，目前的新冠病毒疫苗对各种变异株仍然有效。