广东电信项目入选“5G+医疗健康”试点

近日，工业和信息化部、国家卫生健康委联合发布《5G+医疗健康应用试点项目名单》，中国电信股份有限公司广东分公司（以下简称广东电信）《基于5G云网安融合技术的远程个性化精准治疗研究与应用示范》等项目列入国家试点，涉及5G+急诊救治、5G+远程诊断、5G+远程治疗、5G+医院管理、5G+健康管理、5G+智能疾控6个方面的应用场景。

据介绍，广东电信凭借自身先进的5G通信技术和丰富的5G赋能经验，在推进广东医疗健康行业数字化转型方面进行了一系列新的探索和应用实践。先后与广东省第二人民医院、佛山市第一人民医院等医疗机构合作开展“5G+智慧医疗”项目，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。拓宽医疗资源覆盖面，缓解城乡医疗不均衡的现状，打造多个5G+应急救援、5G+远程诊断、5G+互联网医院等行业标杆应用。

据悉，当前中国医疗信息化产业的总规模接近700亿元，5年复合增长率接近20%。随着互联网+医疗健康和5G+医疗日益火热，数字化成为生物医药领域未来发展的必然趋势，越来越多的企业在AI+生命健康领域积极布局。

今年3月，广东电信与广东省第二人民医院、华为公司共同打造全场景智能医院。广东电信在该医院院区开通了广州首个商用5G专网，通过将5G、云计算、物联网、人工智能等新兴技术应用于医、教、研、管等领域，实现医院人、财、物全要素管理协同，解决了应用场景碎片化问题，持续提高了就医体验、诊疗效率和质量以及医院运营管理水平，推动优质资源下沉，推进分级诊疗落到实处。

在此次公布的“5G+医疗健康”应用试点中，广东电信与广东省第二人民医院珠海医院（珠海高新区人民医院）开展的5G+智慧医疗项目成功入选。双方自2019年开展合作以来，充分发挥5G技术优势，不断探索医疗服务新路径。此次入选试点，双方将继续围绕应急救援、远程诊断、健康管理、移动医护4个方向，重点打造5G+互联网医院、5G+穿戴设备、5G+体检车、5G+居家看护等行业标杆应用，不断开创健康服务、医疗服务、急救服务和移动体验新模式，实现辖区居民健康医疗水平的整体提升，同时为广东电信持续推动5G+垂直行业向纵深发展起到积极的示范性作用。

近日，广东电信与深圳宝安人民医院联手打造5G+远程医疗，广东电信通过综合运用5G、大数据、人工智能、区块链等技术，凭借行业领先的综合统筹能力，助力宝安人民医院率先在全市建立影像、心电、病理、急救、会诊、检验、超声、护理等9大“云”平台，实现5G科技赋能人民健康服务。截至目前，双方已为宝安区12家基层社康服务中心、西藏察隅县人民医院接入5G超声云平台，推动优质医疗资源向医疗资源较弱地区延伸；提供居家护理服务逾万次；运用5G+AI+云技术，为患者提供全方位、全程化诊疗、照护、急救、用药等服务。

“5G+医疗健康”在疫情常态化防控中同样发挥了重要作用。今年5月，广州、佛山等地疫情防控形势严峻，防疫任务骤然加重。广东电信7×24小时确保各地市疫情防控通信网络稳定畅通，并借助大数据、云计算、5G等新技术协助各地疫情防控工作。为确保广东“猎鹰号”方舱实验室能够顺利启用，广东电信仅用3小时就完成了网络紧急升级和提速，当天完成所有临时专线和5G CPE设备的搭建和接入，为方舱实验室提供了充分满足疫情大数据传输需要的高速专网和中国电信5G信号全覆盖。（李坚婷、索莎）