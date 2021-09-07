神经外科手术机器人等尖端医疗技术集中亮相服贸会

2021年服贸会进行的如火如荼，位于首钢园区的健康卫生服务专题展，向大众展示了中国医疗领域的领先成果、尖端技术。

数字化和人工智能在医疗领域的重要作用，便是促进诊疗效率的提升。以首都医科大学附属北京儿童医院展出的“5G联网人工智能婴幼儿气道管理远程预警会诊系统”为例，婴幼儿气道管理是影响住院患儿死亡率的重要临床痛点和难点，该项目据不同年龄段儿童解剖学和生理学的特点，创新设计适合新生儿婴幼儿的气道管理医疗器械和耗材，包括婴幼儿专用支气管封堵管，婴幼儿专用可视喉镜，5G联网实时远程会诊和AI导航决策，婴幼儿气道混合现实3D建模等。

一位现场工作人员介绍：“婴幼儿对缺氧的耐受性很差，一旦缺氧会对神经系统造成损伤。当出现缺氧情况，在气管插管过程中，固定在喉镜中的5G模块会将插管的整个实景影像传导到服务器，在出现插管困难时，服务器就会进行预警，通知距离最近的专家进行5G互联网会诊，从而保证婴幼儿的安全。”该项目旨在提高婴幼儿气道管理的成功率，努力实现全国儿童医疗机构气道管理方面的均质化，大数据化和人工智能化。

不仅是医院机构，许多企业也在健康卫生服务专题展上纷纷亮出“绝技”。宣武医院联合天坛医院、柏慧维康科技有限公司研发的具有自主知识产权的神经外科手术机器人，精准的实现了毫米级别核团的定位，可提升癫痫、帕金森、脑出血、疑难脑病等疾病外科治疗的准确性；北京积水潭医院多年研发的智能化复位机器人，可以通过多模影像实现对骨折手术全程三维导航，缓解传统骨盆骨折修复需要开放较大创口的问题，还能提供复位路径的规划建议，复位精度可达毫米级，对病人康复和提升术后生活质量极为有利；通用技术集团此次重点展示的智能医院“小通诊所”，是一套集检、管、诊、治于一体的健康管理系统。

众多前沿技术成果在服贸会平台上的展示，人们领略到了数字时代赋能医疗行业的新面貌、新发展。未来，随着数字化、人工智能等先进科技将被应用到更多医疗场景中，医疗行业和智能技术将在不断融合中向前发展，惠及更多拥有健康需求的人群。