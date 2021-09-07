截至9月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例36例，均为境外输入病例（云南22例，上海4例，福建4例，辽宁2例，广东2例，浙江1例，山东1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，福建1例，广东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1431人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例625例（其中重症病例7例），无现有疑似病例。累计确诊病例8504例，累计治愈出院病例7879例，无死亡病例。

截至9月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例826例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例89602例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95064例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1167006人，尚在医学观察的密切接触者14217人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察22例（境外输入17例）；尚在医学观察的无症状感染者401例（境外输入366例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28221例。其中，香港特别行政区12123例（出院11821例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院61例），台湾地区16035例（出院13742例*，死亡837例）。

*订正后数据