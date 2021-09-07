北京市20家市属医院开展线上诊疗服务

为方便患者就医，结合疫情防控下的诊疗服务，北京市医院管理中心积极推动市属医院开展互联网诊疗服务，在线开展部分常见病、慢性病复诊和药品配送等服务。截至目前友谊医院、同仁医院、天坛医院、中医医院、儿童医院等20家市属医院均获批互联网诊疗资质，已上线运行。

从2020年5月大规模启动互联网诊疗相关服务至今，本市市属医院在线服务患者26.35万人次，朝阳医院、宣武医院、首儿所、安定医院、北京肿瘤医院等5家医院月均诊疗量均在1000人次以上，其他医院的诊疗人次也均有稳步提升。市属医院提供线上服务的出诊医务人员数量有1971人，其中医生1678人，护士158人，药师135人；中高级职称人员占比达到90.5%。

线上诊疗服务可让复诊患者足不出户就能方便就医。复诊患者通过“京医通”、微信小程序、医院APP等多种方式预约互联网诊疗的号源，即可按照挂号时间等待医生，通过网络视频与医生“面对面”交流病情，享受便捷的线上就诊服务。

通过线上线下衔接，保障患者全流程就诊。线上医师可通过门诊医生工作站为患者预约下次线下就诊号源或线上就诊号源，同样，线下医师就诊时也可为患者预约下次线下或线上复诊号源，通过实现线上线下号源互通，保障患者能够获得及时、合理、全面的诊治过程。医院设置了互联网诊疗自助打印机，线上就诊的患者来院后，可自行通过互联网自助打印机打印出自己所需的病历、诊断证明书、处方、检验检查申请单等纸质单据。在不改变院内就医流程和患者习惯的基础上，促进线上和线下的有效衔接。

在开通互联网诊疗服务的20家市属医院，自费患者所有费用均可实现线上结算。其中，友谊医院、朝阳医院等10家医院实现了与医保系统对接，医保患者的医事服务费可实现线上医保费用分割和结算，药费等其他费用需要在线下进行医保费用分割和结算。

快递+药学服务，让用药更安全更便捷。患者在线上问诊开具处方后，后台药师通过处方前置审核功能对处方进行审核后，打印个性化的用药指导单或用药二维码，随药快递到家，让群众少跑腿，大大缩减了就医取药的时间。各市属医院根据自身诊疗特点，探索不同的互联网药品快递到家服务，比如同仁医院在互联网送药到家的用药指导单上印制二维码，患者不仅可以扫码快速获取药品的处方信息和用药指导，还可以查看药品特殊装置、特殊用法的动画演示指导，动画演示内容简洁明了，简单易懂。

线上多种咨询功能的开通还积极助力疫情防控。为应对新冠疫情的防控工作，缓解患者恐慌情绪，各市属互联网医院还免费提供网上诊前咨询服务。针对症状较轻的患者，医生在提供诊疗建议的同时，缓解患者恐慌情绪，可最大限度降低患者外出带来的交叉感染风险；针对发热患者，经医生指导鉴别后，建议患者到专业医院就诊，力保疫情不扩散。

在市医院管理中心的统一部署和组织下，22家市属医院还全部上线了互联网药学的咨询功能，患者可以利用“京医通”或医院APP线上进行免费药师咨询。不用扎堆跑医院就能直观、方便、快捷地获得更为专业精准的用药建议。（记者 蒋若静）