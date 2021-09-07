近六成医生有意尝试大众科普

本报电 （刘安然）丁香医生数据研究院日前推出《2021中国医生洞察报告——线上医学行为分析》（以下简称“报告”），以期洞察医生群体在经历疫情之后的线上医学行为趋势及动因。

报告发现，医生线上医学行为正在由被动获取碎片化信息，更多转向主动学习、主动输出；而为医生提供医学资讯的互联网平台则进入新的发展阶段，开始呈现马太效应，头部渠道优势尽显；随着医生触网的程度加深，医生对互联网的诉求随之发生改变，越发渴望通过互联网平台提升自身影响力。

医学资讯、医学文献类渠道经历了漫长的发展周期，是目前医疗行业较为成熟的领域，也是当前医生满意度最高的产品服务形态。报告数据显示，通过医学综合类网站/App、医学专业公众号获取资讯的医生占比分别是82%、71%。但该领域的马太效应逐渐显现，行业进入精细化运营阶段。在App端，医生常会通过多个App获取资讯，平均每个医生使用5个App。

报告发现，越来越多的医生显现出从既往的被动获取信息转向主动学习、主动输出的趋势。主要表现在医生对临床决策辅助类工具的依赖度明显提升，以及线上学术会议、线上医学课程等服务的渗透率提升。数据显示，41%的医生会通过辅助诊疗工具（如用药助手、医典等）获取信息，而这个数据在2020年还是27%。

报告数据显示，除了在互联网医疗平台开展线上问诊以外，近一半医生会开展面向大众的科普。近六成医生表示有意愿尝试开展大众科普。