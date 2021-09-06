把“健康第一”放在非常重要的位置

近日，教育部、发展改革委、财政部、卫生健康委、市场监管总局等五部门联合印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（以下简称《意见》）。这对加强新时代学校卫生与健康教育工作提出了怎样的新要求？如何落实？

“‘健康第一’的理念，不仅仅是教育的理念，也是整个‘健康中国行’的一个重要理念，每个人都是自己健康的第一责任人。”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在教育部9月3日举行的发布会上表示，我们不仅要让学生承担起自己健康第一责任人的职责，同时社会、学校、家庭也要承担起这样的职责，也就是把“健康第一”真正放在教育教学、家庭和社会活动非常显著、非常重要的位置上来。

《意见》提出，2025年，政府主导、部门协作、学校实施、社会参与的新时代学校卫生与健康教育工作格局更加完善。学校健康教育时间切实保证，健康教育教学效果明显提升。办学条件达到国家学校卫生基本标准。学校应对突发公共卫生事件预测研判、精准管控、应急处置等能力显著增强。学生健康素养普遍提高，防病意识和健康管理能力显著增强，体质健康水平明显提升。

明确健康教育内容：中小学每学期安排4个健康教育课时

“把学校健康教育的内容真正规范化系统化，还要通过各种方式来努力实现教学的效果。这是一个历史性的突破。”王登峰表示。

《意见》提出了提升学生健康素养、明确健康教育内容、落实课程课时要求等8个方面举措，进一步明确了健康教育教学的重点内容和改革方向。《意见》要求构建分学段、一体化健康教育内容体系，引导学生主动学习掌握日常锻炼、传染病预防、食品卫生安全、合理膳食、体格检查、心理健康、生长发育、性与生殖健康、心肺复苏、安全避险与应急救护等方面知识和技能。把预防新型毒品等毒品教育纳入健康教育课程。落实预防艾滋病专题教育任务，加强青春期、性道德和性责任教育。

在落实课程课时上，《意见》要求完善课程安排，系统设计教学标准、师资配备、评价体系、制度保障，确保各级各类学校将健康教育贯穿教育全过程。鼓励普通高校开设健康教育必修课或选修课，师范类、体育类普通高校应开设健康教育必修课和教法课。落实各学段健康教育教学时间，中小学校每学期应在体育与健康课程总课时中安排4个健康教育课时。

《意见》提出，要增加体育锻炼时间。提倡中小学生到校后先进行20分钟左右的身体活动。保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。要强化心理健康教育。加强重大疫情、重大灾害等特殊时期心理危机干预，强化人文关怀和心理疏导。加大学校心理健康人才队伍建设，2022年配备专（兼）职心理健康工作人员的中小学校比例达到80%，2030年达到90%。

夯实学校卫生工作基础：经费保障纳入学校年度预算

如何夯实学校卫生工作基础？条件保障是学校卫生与健康教育工作高质量发展的关键。《意见》提出了开展爱国卫生运动、健全疾病预防体系、实施体质健康监测等9个方面举措，着力提高学校卫生与健康教育工作专业化、科学化水平。

《意见》要求，预防、控制学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等发生、发展，定期对学生课桌椅高度进行个性化调整。修订《中小学生健康体检管理办法》，将脊柱健康检查纳入中小学生体检项目。加强学生健康体检管理和数据分析应用。

王登峰介绍，今后每年开展学生体质健康测试，每3年开展一次国家义务教育阶段学生体质健康监测，每5年开展一次全国学生体质健康监测与调研，全面开展学生常见病及健康影响因素监测与干预评价。

《意见》要求按照国家学校体育卫生条件试行基本标准，加强质量认证管理，高水平推进教学卫生、生活设施建设，高质量改善学校办学条件。新建学校的饮水、教室采光和照明、通风换气、采暖、厕所和其他卫生设备，应严格执行最新国家标准。制定高校校医院、中小学卫生室（保健室）配备标准。鼓励学校成立健康教育中心，整合校内外资源提升健康教育能力，提供高质量健康教育服务。

《意见》还提出，鼓励具备条件的高校开设健康教育等相关专业，支持高校设立健康教育学院，培养健康教育师资。实施学校健康教育教师培训计划，加强健康教育师资培训，建立定期轮训制度。把健康教育作为教师继续教育培训重要内容，纳入“国培计划”。还要实施青少年急救教育行动计划，完善学校急救教育标准，加强学校急救设施建设和师生急救教育培训。鼓励开发和应用优质急救技能教育培训课程资源，建设高水平急救培训讲师队伍，加强适龄学生急救培训，在师生中逐步普及急救知识和技能。

“进一步强化学校体育，能够让学生在体育活动、体育锻炼和体育竞赛中，不仅仅能够享受运动的乐趣，而且能够切实增强学生体质，同时还能够培养学生的健全人格，锤炼顽强拼搏的意志品质。”王登峰指出。

据悉，国家将完善投入机制，加强新时代学校卫生与健康教育工作经费保障，纳入学校年度预算。鼓励社会资金、公益机构支持学校卫生与健康教育，多渠道增加投入。在落实中强化考核，把新时代学校卫生与健康教育工作列入政府政绩考核指标、教育部门和学校负责人业绩考核评价指标，纳入学校督导评价体系，加强督导检查。（记者 靳晓燕）