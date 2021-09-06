《柳叶刀》新冠委员会主席：美需与中国合作应对新冠疫情

据新华社吉隆坡9月5日电 （记者林昊、王大玮）美国经济学家、国际医学期刊《柳叶刀》杂志新冠委员会主席杰弗里·萨克斯日前在接受马来西亚媒体采访时说，美国需与中国合作，共同应对新冠疫情。

马来西亚《星报》5日刊登了该报前首席执行官黄振威对萨克斯的邮件采访。萨克斯在采访中说，全球没有对新冠疫情作出恰当应对，其中一个原因就是美国未能与中国合作找到一个全球性解决方案。

“这是悲剧性的，因为中国在抗击疫情方面做得非常出色，世界本可以也应该从中国的应对方案中学到更多。”萨克斯说，“美国应该学会与中国合作，而不是试图将其自身意志强加于中国。”

萨克斯是美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任。他认为，发达国家并没有慷慨分享所掌握的知识，尤其是在疫苗方面；全球金融体系偏向于发达国家，对发展中国家的支持太少，这些因素导致世界未能有效应对新冠疫情。