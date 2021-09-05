截至9月4日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月4日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，均为境外输入病例（上海9例，云南9例，广东4例，天津2例，内蒙古2例，北京1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，广东1例，四川1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例60例，解除医学观察的密切接触者756人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例626例（其中重症病例4例），无现有疑似病例。累计确诊病例8450例，累计治愈出院病例7824例，无死亡病例。

截至9月4日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例876例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例89498例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95010例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1166128人，尚在医学观察的密切接触者15324人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例，其中境外输入22例，本土1例（在广东广州市）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者421例（境外输入380例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28189例。其中，香港特别行政区12113例（出院11802例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区16013例（出院13745例，死亡837例）。