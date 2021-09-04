各地疫情速览：9月3日新增确诊病例28例 其中本土病例1例

据国家卫健委网站消息，9月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例。其中境外输入病例27例（上海8例，云南6例，浙江4例，广东4例，福建2例，天津1例，江苏1例，河南1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（浙江4例，广东2例，河南1例）；本土病例1例（在云南德宏傣族景颇族自治州）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例55例，解除医学观察的密切接触者1770人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例621例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8422例，累计治愈出院病例7801例，无死亡病例。

截至9月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例908例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例89438例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94982例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1165817人，尚在医学观察的密切接触者15772人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例7例（均为境外输入）；当日解除医学观察24例（境外输入22例）；尚在医学观察的无症状感染者424例（境外输入371例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28187例。其中，香港特别行政区12112例*（出院11798例*，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院60例），台湾地区16012例（出院13728例，死亡837例）。

*订正后数据