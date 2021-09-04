我国三名护理工作者获得第四十八届南丁格尔奖

中国红十字会总会日前召开新闻发布会，并公布第48届南丁格尔奖的中国获奖人员。中山大学附属第一医院护理部主任成守珍、江西省南昌市第九医院主任护师胡敏华、甘肃省庆阳市人民医院重症监护室护士长脱亚莉获得这一荣誉。

中国红十字会党组成员、副会长兼秘书长王平说，中国是本届南丁格尔奖获奖人数最多，也是唯一有3人获奖的国家。3位获奖者都参加了支援武汉的抗疫工作。

2020年，成守珍作为中山大学驰援武汉临时党总支书记，与第三批131名队员一起奔赴武汉。援鄂61天，团队共收治危重患者246人，实现了“打胜仗、零感染、零意外”的目标。从武汉归来后，她又主动请缨，随我国抗疫专家医疗团队支援塞尔维亚，在塞尔维亚工作40天，与援塞专家组成员行程万里，走入22个疫情严重城市和84所定点救治医院等高风险场所，完成了25场救治和防护技术培训。

胡敏华除了是抗疫战士，更是抗“艾”斗士。2000年，南昌市第九医院被确定为江西省艾滋病治疗中心，胡敏华被任命为首任护士长。当时，艾滋病防治在江西尚处空白，一切从零开始。胡敏华结合多年的护理经验，在摸索中建立起艾滋病门诊工作制度、接诊流程和护理常规等。创建“艾友”温馨家园，为全国甚至海外病友提供咨询和科普健教服务，建立“医院+疾控中心+家庭+志愿者”四位一体、线上线下互动的工作模式，实现健康教育、心理干预、辅助疏导、转介诊疗等全流程服务。新冠肺炎疫情暴发后，她又义无反顾出征武汉。

在2020年抗击新冠肺炎的战役中，脱亚莉担任庆阳市第一批援鄂医疗队队长，赴武汉抗疫53天。在武汉期间，脱亚莉先后参与了武汉市中心医院后湖院区、华中科技大学协和医院西院重症病区的救治工作，平均每天穿防护服工作时间超过10个小时，共参与护理新冠肺炎患者278人，其中重症和危重症患者156人。

“她们是2.8万多名援鄂护理工作者的杰出代表，是全国470多万名护理工作者的先进楷模，她们身上彰显了‘人道、博爱、奉献’的红十字精神和‘护佑生命、竭诚奉献、专业精湛、勇气非凡’的南丁格尔精神。”王平说。

中国自1983年首次参加第29届南丁格尔奖推选以来，已有83名优秀护理工作者获此殊荣。