完美中国：聚焦健康赛道 描绘大健康新蓝图

在粤港澳大湾区的几何中心——广东省中山市，坐落着完美华南基地。摩天仓储、智造机器人、黑科技精密仪器、智控中心等智能设备，在智能化管理的“最强大脑”指挥下，将人机交互展现得淋漓尽致。作为驱动公司制造升级的后盾，这座“未来工厂”主打生产健康产品、打造健康生活。

科技创新是企业长远发展的核心动力。“2020年是完美公司二次创业的开局之年，公司紧抓粤港澳大湾区发展机遇，更加积极主动地融入到国家发展大局之中，加大创新发展力度。”完美公司董事长古润金表示。

据介绍，作为一家从事大健康科技产业的外资企业，近年来完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）以创新为引擎、以科研为驱动，以“二次创业”的新目标引领公司迈入高质量发展新阶段，依托数字化转型战略，正在从“有”的积累大步迈向企业核心竞争力、科技创新力“质”的飞跃。

2019年12月9日，完美生命健康科技研究院正式落成。

自主研发和创新能力是企业立命之本。2019年12月，完美生命健康科技研究院正式落成——在15000平方米的院区，百余名科研人员贡献“完美智慧”。作为公司的研发智慧中心，完美生命健康科技研究院发挥平台、人才、项目优势，通过“科技创新”“成果转化”“项目孵化”布局科技前沿技术领域、科研成果转化、科研项目商业化，为创新产业链提供传动力。据介绍，截至2020年12月31日，完美公司累计在科研方面投入超过10亿元资金，不断深耕大健康产业，在肠道健康与皮肤微生态领域持续发力。

完美公司持续优化客户体验，为消费者制定专属服务、创造价值。公司通过数字化转型升级，建立电子商务平台“油葱商城”，打造智慧健康生活服务平台，将智能便捷的产品服务送达百姓“指尖”。与媒体合作的线上科普视频，为百姓提供触手可得的科学家庭健康引导。在2020年12月举行的“2020完美生命健康高峰论坛”上，“完美家庭健康促进计划”正式启动，完美公司以全方位、广参与、常态化的行动深度参与社区、家庭健康管理。

完美公司主动与多方开展合作。共建健康平台，推动产学研一体化发展。完美公司与政府、科研机构、高校、同行等广泛开展战略合作，共同推动健康产业前沿技术成果的孵化与快速转化。把握粤港澳大湾区建设新机遇，将自身发展深度融入城市发展大局，推动健康城市建设。依托旗下生命健康科技研究院、科技公司等，联合多个科研院校和行业协会组织，聚焦“科技创新”“成果转化”“项目孵化”三大目标路径和研究方向，建立创新平台、联合实验室及产业投资基金。围绕大健康产业规划，先后与中国中医科学院、中山大学、中国食品发酵工业研究院、华南理工大学、暨南大学等开展项目合作研发，推动产学研一体化发展。广泛参与业内交流，在“世界大健康博览会”等行业峰会上，发出“完美声音”。

延展合作触角，携手伙伴创业同行。完善伙伴管理体系，逐步建立起覆盖总公司、分公司、服务中心等各层级的系列管控制度，保障市场销售工作有据可循、有章可依，邀请伙伴共同参与公司或监管部门组织的自律规范活动，促进市场良性发展。加强伙伴培训，把对创业伙伴的培训作为一项系统工程，搭建起一套包括前期培训、考试认证以及后期学习提升的直销管理员系统，组织创业伙伴开展业务研讨会，助力创业伙伴发展。

广聚时代英才，不断汲取创新动力。坚持以人为本，始终把员工作为企业最大的财富，尊重和保护员工基本权益，关注员工成长，激发员工主人翁精神，实现个人与企业的双向成长。为员工提供管理和技术“双轨”晋升通道，根据业务需求建立培训管理制度，为员工搭建广阔成长舞台，助力企业高质量发展。采取人性化关怀行动，制定多层次细致关怀措施，有针对性地解决员工需求，真正将员工关爱落地、落实，不断提升人才凝聚力。

绿色发展，共建绿水青山。完美公司坚持践行绿色理念，将环保理念融入企业发展战略，走出一条经济效益、社会效益和生态效益有机融合的绿色发展道路。加强绿色管理，承诺关爱环保、绿色空间、预防污染、清洁生产。落实绿色生产，通过建立绿色原料基地，打造绿色生态圈，通过节电、节能、废水循环利用、绿色包装、绿色仓储等方式手段，打造绿色生产，开展绿色经营，实现低碳发展。推进绿色运营，落实绿色办公，积极开展各类环保公益活动，增强员工保护生态、节俭节能、低碳生活的意识和能力，为美丽中国建设贡献力量。