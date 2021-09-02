近日，有的互联网平台上出现了一些商家涉嫌非法出售烟丝、卷烟纸、滤嘴棒等国家法律规定的烟草专卖品。尽管相关部门对此类现象持续严厉打击，但网上售烟仍像“牛皮癣”一样屡禁不止。

国家之所以规定烟草专卖制度，不仅是为了有计划地组织烟草专卖品的生产和经营，提高烟草制品质量，保证国家财政收入，也是为了加强销售管控，保护未成年人。我国法律规定“任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品”，也就是说，无论是否有烟草专卖许可证，都不能在网上售烟。然而，近年来网络贩卖卷烟案件不时发生，玩起了各种打擦边球的涉嫌违法行为。

网络购物便利、营销效果好，但网络经营不是没有边界。烟草是一种特殊商品，绝不能等同于普通商品在网上进行售卖，更不能允许傍着卷烟的名头游走在灰色地带。对网上售烟要严厉打击！除了相关部门要积极行动，网络平台和商家也必须加强平台监管和行为自律，杜绝此类行为。同时，要提高违法违规成本代价，发挥有效震慑作用。（黄鑫）