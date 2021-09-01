扬州：防疫“不松不散” 复工“不等不靠”

一场新冠疫情，让扬州主城区工业企业、商场、宾馆、超市、餐饮等停工停产或暂停开放。

8月30日，科技日报记者从扬州疫情防控指挥部了解到，根据当前疫情防控形势和实际情况，市委市政府正在稳妥有序、梯度推进复工复产，尽最大努力降低疫情带来的损失。

扬州市市场监管局相关负责人介绍，扬州在严格执行疫情防控相关规定，压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，重点抓好乡镇街道、社区、小区属地管理责任，落细落实疫情防控措施的同时，从29日开始，主城区已有30个农贸市场恢复经营，市民都可以选择就近的农贸市场进行购物。

扬州市广陵区是全市商业文化中心，也是居民集中区域。目前，该区已有11家农贸市场、3家大型商超、108家药店规范恢复经营，满足小区居民外出购物需求。

“接下来，本着‘方便居民、就近购物’，我们将组织其他中小超市、商户等市场主体在严格做好疫情防控基础上，有序组织复工复产，确保物资供应与居民需求相匹配。”扬州市广陵区委常委、政法委书记喻智荣说。

“我们将根据形势，对主城区封闭小区和封控小区实施动态的管理措施，在坚决守护好群众生命健康安全的前提下，坚持精准调整，以尽快有序的恢复正常生产生活。”扬州市疫情防控指挥部社区防控工作组管控与服务专班负责人说。

日前，扬州市人民政府已出台《关于应对新冠肺炎疫情保企业稳预期促发展十条措施的意见》，重点支持全市企业渡过难关、稳定预期、加快发展。

其中，在加大企业信贷支持力度上，人行将向上争取并优先安排6亿元再贷款再贴现额度，专项用于增加疫情防控保障企业、受疫情影响的涉农企业、民营企业和小微企业的信贷投放。

值得一提的是，疫情之下，扬州市科技系统在启动金融助力科技抗疫防疫活动同时， 在开展科技人才、科技项目产学研合作上线上密切对接不停步。

疫情对扬州企业造成了很大冲击，为减轻企业负担，解决企业防疫抗疫形势下资金周转难题，扬州市科技资源统筹服务中心在江苏省科技资源统筹服务中心的指导和支持下，于8月12日启动金融助力科技抗疫防疫活动。

江苏银行建立了便捷高效的“绿色通道”。目前，已有6家企业获得贷款授信额共计1110万元，其余的企业江苏银行也将根据实际情况和当前的资金需求制定了单独的方案，后续将根据企业资金需要进行跟踪服务。

“下一步，我市将继续加强市、县（区）两级互动和政银企三方对接，以科技金融快速融资通道助力企业共克时艰，共渡难关。”扬州市科技局相关负责人说。

疫情发生前夕，扬州市科技局发布了“扬州科技人才‘揭榜挂帅’企业技术需求”后，得到了相关高校院所和科技企业的关注，不少专家团队与扬州技术产权交易市场联系，希望能帮助企业解决技术难题。

面对面交流虽受阻，8月24日，扬州市科技局与江苏省技术产权交易市场扬州分中心，组织邀请南京航空航天大学专家团队分别同江苏应韵碳科技有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司进行线上需求对接活动。

通过线上对接、沟通，南京航空航天大学教授与江苏应韵碳科技有限公司、 江苏奥力威传感高科股份有限公司，分别就高硫石油焦低成本脱硫技术、石墨/工程塑料复合材料制备技术、燃油箱阀件产品研发，达成了联合攻关合作意向。

除此之外，扬州市科技局还精心组织企业申报江苏省科技副总项目。此次，全市入选2021年江苏省科技副总项目有232人，已连续3年保持全省第一。（过国忠 通 讯 员 朱雷霆 许 婷）