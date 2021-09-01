北京版电子驾照五分钟即可成功申领

从今天起，北京将全面推广应用驾驶证电子化。按照全国统一部署，继天津、成都、苏州3个城市试点机动车驾驶证电子化后，自9月1日起北京、长春、南宁等28个城市正式推广应用机动车驾驶证电子化。昨日16时，北京交管12123平台正式上线电子驾驶证申领功能，北京青年报记者体验发现，申领电子驾照非常简单，五分钟即可完成申请和审批全过程。此外，用户若不满意电子驾驶证的照片，还可以进行更换。

电子驾驶证可在多个场景应用

据交管部门介绍，电子驾驶证的应用场景主要集中在执法查验、办理交管业务两大方面。在执法查验过程中，对驾驶人出示电子驾驶证的，公安交管部门不再查验纸质驾驶证，通过执法终端在线核查驾驶证信息。在办理交管业务时，驾驶人同样可以出示电子驾驶证，办理车驾管、处理交通违法、处理交通事故等业务。不过，对于需要暂扣、吊销驾驶证等情况，仍需要携带纸质驾驶证，按照现行规定办理。

不仅如此，电子驾驶证还将在道路运输行业、办理保险业务、汽车租赁等场景陆续推广应用。例如，客货运企业等单位在招聘驾驶人等环节需要查验驾驶证时，驾驶人可以出示电子驾驶证，由相关部门在线查验其驾驶资质。在办理车辆保险承保与理赔时，保险公司可以通过核验电子驾驶证，确认驾驶人驾驶资质，并办理相关承保或者理赔手续等。此外，租赁企业也可通过电子驾驶证确认驾驶人的驾驶资质，而无需纸质驾驶证。

昨日16时，北京交管12123平台上线电子驾驶证申领功能。据了解，驾驶员申领电子驾驶证必须满足三个条件：是北京市12123注册用户，北京驾驶证持有者，且驾照状态正常（未被记满12分、未被暂扣驾驶证）。若申请人驾驶证状态为撤销、吊销、注销、转出、锁定、停止使用以及其他依法不能正常使用状态的，不能申领。持有本市核发驾驶证的驾驶人，只要符合条件，均可使用“交管12123”手机APP申请电子版驾驶证。

电子驾驶证照片可进行更换

昨日，北青报记者体验通过“交管12123”APP申领电子版驾驶证。在首页左上角点击“驾驶证”模块，或者选择“业务中心”的驾驶证业务，均可进入“驾驶证电子版”申领程序。点击申领后，系统会自动进行人脸识别，人脸识别通过后即完成申请。之后，记者手机收到短信提醒称“将在一个工作日内收到申领结果”。但五分钟后，记者就收到了“您的驾驶证电子版申领成功”的短信提醒。

北青报记者注意到，相较于纸质驾驶证，电子版驾驶证多了一个二维码功能，方便驾驶员互查。持有电子驾驶证的北京交管12123用户，可通过APP互扫二维码，获取对方的证件信息。扫码后会显示驾驶证状态和基本信息，但会隐藏驾驶员身份证号。另外，驾驶员的电子驾驶证记满12分后，APP会出现电子驾驶证失效提示，驾驶员需携带纸质驾驶证和满分学习结果，到任意一个执法窗口申请恢复暂扣状态。

值得一提的是，首次申领电子驾驶证时，将直接使用系统留存照片自动生成，申领成功后用户可以选择更换照片，但每次更换要间隔6个月，更换的照片也必须符合一级法律证件照片规格，且不得对人像特征进行技术处理，不得使用合成相片。交管部门表示，除了系统人脸识别外，还会组织人工审核。违反上述规定产生后果及责任由本人承担，公安交管部门有权终止驾驶证（电子版）服务，并保留追诉权力。

电子驾驶证不能完全替代纸质版

需要提醒驾驶员的是，虽然电子驾驶证在全国范围内有效，但电子化驾驶证并不能完全替代纸质驾驶证。北青报记者向车管所工作人员咨询了解到，在办理注销、撤销、暂扣、转籍或者签注等业务的时候，仍需要携带纸质驾驶证。同样，驾驶证期满换证，驾驶员依旧需要携带纸质驾驶证到窗口换证，之后再通过APP进行重新申领。

交管部门提醒用户，在申请电子驾驶证的过程中如果遇到困难，可以登录“交管12123”APP，将遇到问题以文字或截图的方式，提交到“意见反馈”栏进行反馈。

文/本报记者 王浩雄 白龙