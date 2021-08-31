云南新增本土无症状感染者1例

据云南省卫健委网站消息，8月30日0时至24时，云南省新增境外输入确诊病例22例、无症状感染者1例。新增本土无症状感染者1例。确诊病例治愈出院10例。

截至8月30日24时，云南省现有确诊病例248例(本土20例，境外输入228例)、无症状感染者41例(本土1例，境外输入40例)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：女，39岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：男，26岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，36岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，39岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：男，18岁，中国籍，轻型；

确诊病例6：男，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：男，33岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：男，31岁，中国籍，普通型；

确诊病例9：男，42岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例11：男，20岁，中国籍，轻型；

确诊病例12：男，47岁，中国籍，轻型；

确诊病例13：女，36岁，中国籍，普通型；

确诊病例14：男，28岁，中国籍，轻型；

确诊病例15：男，19岁，中国籍，轻型；

确诊病例16：男，42岁，中国籍，普通型；

确诊病例17：男，16岁，中国籍，轻型；

确诊病例18：男，26岁，中国籍，轻型；

确诊病例19：男，44岁，中国籍，普通型；

确诊病例20：男，31岁，中国籍，普通型；

确诊病例21：男，18岁，中国籍，轻型。

上述21人近期居住在缅甸。8月3日-30日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月30日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型7例、轻型14例，缅甸输入)。

确诊病例22：男，47岁，中国籍，轻型。

近期居住在老挝。8月26日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月30日新冠病毒核酸检测结果阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，老挝输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，19岁，中国籍。

近期居住在老挝。8月18日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月30日新冠病毒核酸检测结果阳性，转运至定点医院隔离诊治，结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。

无症状感染者2：女，23岁，中国籍。

该感染者在8月30日瑞丽市闭环管理的重点人群核酸检测中发现，即转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者。