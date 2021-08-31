广州养老服务体系建设规划发布

本报广州8月30日电 （记者罗艾桦、姜晓丹）近日，广州市印发《广州市养老服务体系建设“十四五”规划》提出，广州将以健全基本养老服务体系为重点，构建形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的大城市大养老模式，打造“老有颐养”民生幸福城市。

据广州市民政局相关负责人透露，《规划》提出了17个量化指标支撑养老服务高质量发展。要求在2025年，实现街镇综合养老服务中心（颐康中心）街镇覆盖率100%、村居颐康服务站村居覆盖率100%、有意愿的老年人家庭适老化改造完成率100%、有意愿的老年人家庭养老床位服务覆盖率100%、星级以上养老机构占养老机构总数的比例50%，增加就近、便利、普惠的优质养老服务供给。要求“十四五”期间，实现有集中供养意愿的特困人员集中供养率100%、长期护理保险覆盖率100%，制定并动态调整基本养老服务清单，在确保特困老年人应养尽养基础上，构建面向全体老年人，以经济困难和急需照护的老年人为重点的基本养老服务体系。

《 人民日报 》（ 2021年08月31日 14 版）