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中央气象台发布暴雨蓝色预警

2021年08月30日07:58 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月29日电  （记者刘毅）29日白天，重庆北部、湖北西北部、河南中部和西南部、山东西南部及云南西部、海南岛南部等地，出现大雨或暴雨。中央气象台预计，29日夜间至31日，四川东北部、重庆北部、陕西中南部、黄淮、华北南部及西藏东南部等地有较强降雨，上述部分地区有大到暴雨，其中，山东中南部等地局地有大暴雨。此外，华南南部沿海地区有分散性大雨或暴雨。

　　中央气象台29日18时继续发布暴雨蓝色预警：预计29日20时至30日20时，四川东北部、陕西南部、山西南部、河南中东部、山东、苏皖北部等地部分地区有大到暴雨，其中，山东中南部等地局地有大暴雨（100—120毫米）；此外，广西南部沿海、广东西南部沿海、海南岛等地有分散性大雨或暴雨。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20—40毫米，局地可超过50毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月30日 04 版）

(责编：崔元苑、杨迪)


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