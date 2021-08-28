国家卫健委：27日新增新冠肺炎确诊病例21例 其中本土病例1例

新华社北京8月28日电 国家卫健委28日通报，8月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，其中境外输入病例20例（云南7例，上海4例，广东3例，山西2例，辽宁1例，福建1例，河南1例，四川1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例107例，解除医学观察的密切接触者1802人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例657例（其中重症病例8例），无现有疑似病例。累计确诊病例8228例，累计治愈出院病例7571例，无死亡病例。

截至8月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1345例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例88805例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94786例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1160911人，尚在医学观察的密切接触者25805人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者453例（境外输入380例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28111例。其中，香港特别行政区12094例（出院11779例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15954例（出院13669例，死亡833例）。