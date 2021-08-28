上海近期浦东机场7例确诊病例均为主动排查发现

新华社上海8月27日电（记者龚雯、史依灵）记者27日从上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，26日上海市新增1例新冠肺炎本土确诊病例，已转运至上海市公共卫生临床中心隔离治疗，病情稳定。自8月20日以来，与浦东机场境外货机作业区相关的疫情共有7例确诊病例，均为主动排查发现。

26日新增的病例为浦东机场境外货机作业人员，该病例是之前确诊病例的同班组工友，已于8月20日作为密切接触者落实集中隔离。隔离期间前3次核酸检测结果均为阴性。

截至27日8时，已排查到该新增病例在上海市的密切接触者11人，均已落实集中隔离，核酸检测结果均为阴性。已排查到在上海市的密接的密接69人，均已落实集中隔离，核酸检测结果均为阴性。已排查到在上海市的筛查对象11858人，核酸检测结果均为阴性。

目前已对该病例相关场所的物品、环境等进行采样，已检测380份样本，检测结果均为阴性。

上海市疾控中心副主任吴寰宇介绍，截至8月26日24时，浦东机场境外货机作业区共报告7例确诊病例，均为男性；1人为外籍（埃塞俄比亚籍），6人为中国籍，均为浦东机场境外货机作业人员。

流行病学调查发现，7人都存在暴露于境外输入病毒污染的人员或环境的风险，且在工作、休息等区域存在不同程度近距离接触的情况。8月20日首先报告2例本地确诊病例，为高风险岗位定期筛查发现。

截至27日8时，累计排查到前面6例确诊病例在上海市的密切接触者177人，除今天报告的这一病例外，其余核酸检测结果均为阴性。累计排查到在上海市的密接的密接1342人，核酸检测结果均为阴性。其余相关人员的筛查到目前为止，核酸检测结果均为阴性。

“上海作为重要口岸城市和对外开放门户，我们始终保持如履薄冰的警惕性，从严、从紧、从实、从细抓好疫情防控各项工作。我们将继续坚持‘事不过夜’的原则，在精准处置上下更大功夫，不断提升应急反应能力，进一步提高排查防控效率，继续优化防控措施，持续引导市民主动加强自我防护，共同筑牢疫情防控的坚固防线。”上海市卫生健康委主任邬惊雷说。