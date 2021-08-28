河南6例本土确诊病例出院 郑州多地调整风险等级

新华社郑州8月27日电（记者王烁）记者从河南省卫健委获悉，8月26日0—24时，河南全省新增境外输入确诊病例2例，新增境外输入无症状感染者4例，无新增疑似病例。6例确诊病例出院（本土6例），1例无症状感染者解除医学观察（境外输入1例）。

2021年7月31日至8月26日24时，河南省累计报告本土确诊病例167例，累计出院本土确诊病例66例。目前在定点医院隔离治疗的确诊病例101例。

2020年1月21日至2021年8月26日24时，河南省累计报告确诊病例1527例（本土1440例、境外输入87例），现有住院病例124例（本土101例、境外输入23例）。尚在医学观察的无症状感染者15例（本土1例、境外输入14例）。累计追踪到密切接触者44890人，正在观察的密切接触者2174人。

26日，郑州发布第34号通告，对部分区域疫情风险等级进行调整，对部分封控区解除封控管理。自2021年8月26日18时起，将二七区长江路街道、郑州新郑教育园区小乔社区吉祥公寓、郑州新郑教育园区小乔社区连家公寓由中风险地区调整为低风险地区。自2021年8月26日18时起，对二七区铭功路街道天明路71号院，新郑市域“G107国道连接线以北、S103省道连接李诫路连接翠竹路连接Y062乡道连接S103省道以东、绕城高速以南、郑新快速通道连接双湖大道连接紫荆山南路以西区域”内的居民小区（村）解除封控管理，其他地区风险等级不变。