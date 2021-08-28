复学合理订计划 避免因疫受阻（领事服务）

9月开学季临近，美国、英国、加拿大等我留学人员较为集中的国家部分学校宣布秋季学期正常开学。不少学生已经定好了赴国外留学的行程，有的同学已经返回了海外校园。

近期，外交部全球领事保护与服务应急热线12308陆续接到不少留学生本人或亲属打来的求助电话，内容涉及因疫苗认证影响入学注册、因航班熔断导致中转滞留，因各国签证政策变更导致逾期滞留等问题。还有某位准备去美国留学的人员来电求助，称特意赴第三国参加海外美国高考，到达当地后被告知不能参加考试，因没有提前规划，导致买不到机票，在当地又无合法居留，滞留第三国。

外交部领事保护中心在此提醒计划出国留学的人员，鉴于当前全球疫情反弹势头明显，变异病毒特别是具有高传染性的德尔塔毒株继续加速传播的严峻形势，要清醒地认识到国际旅行交叉感染风险和各国防疫政策变更可能带来的滞留风险，合理制定出国计划，尽量采取线上复课方式，做到“非必要、非紧急、不出国”。

如确需出国留学，行前请务必及时了解目的地国入境和居留政策。与学校保持联系，就入境、防疫要求和学习安排等做好咨询和准备，特别是准确理解学校建议的入境时间和入住校园宿舍等要求，合理规划出行安排。同时，预定行程尽量避免多次中转，在机场候机和飞行途中应配合乘务人员落实防疫措施，途中全程做好个人防护，最大程度降低旅途感染风险。

已经抵达留学目的地的学生，仍需继续加强疫情防范，严格遵守当地政府和学校的防疫规定，尽可能减少不必要外出和社交活动，时刻保持安全社交距离、佩戴防护用品，做到“戴口罩、勤洗手、勤消毒”，“非必要、非紧急、不外出”，注意心理健康并保持与家人联系畅通。出现疑似症状或身体明显不适，请及时就诊。如遇紧急情况或特殊困难，可与我驻当地使领馆联系寻求帮助，也可拨打外交部12308热线，我们会在职责范围内提供协助。

（外交部领事司）