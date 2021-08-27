“互联网+医疗”推动优质中西医资源下沉基层

近年来，国家高度重视中医药事业。“互联网+医疗”被寄望带来更多服务创新与价值增量，推动优质中西医资源下沉到基层地区，使得偏远地区的居民也能享受到与大城市居民一样优质的医疗健康服务。

阿里健康小鹿中医在2016年开始了在中医+互联网的尝试。小鹿中医管理层认为，相对西医而言，中医医疗资源集中在一线城市三甲医院，好中医更是“稀缺资源”。对于一名“遍访名医”的患者而言，痛点十分突出：病程周期长、需要反复复诊、开方调药、偏远地区患者还存在交通不便等情况。互联网可以为中医提供更多价值，为患者带来更好的医疗体验。

小鹿中医统计数据显示：疫情较为严重时期（2020年2-3月）与2019年同期对比，线上问诊患者数增长83.62%，医生数增长241.60%，问诊量增长108.06%。2020年有更多的中医师，尤其是中高级职称的中医专家参与到线上的中医医疗相关服务中来。

在阿里健康小鹿中医平台医生服务的患者中，一半以上是三线以下城市患者，有效帮助优质医疗资源下沉到基层地区。除了大城市中医可以在线为患者提供复诊服务外，小鹿平台借助智慧药房系统，将煎熬好的中药送到患者家中，使得偏远地区的居民也能享受到与大城市居民一样优质的中医药服务。

有了互联网技术的加持，可以大幅提高优质中医药服务的效率，扩大服务的普惠面，让更多人“用得上、用得起”。以阿里健康小鹿中医为例，2020年的一份对该平台万名主任医师的调查报告显示，除完成本院的日常线下门诊工作外，这些医生总计在线提供了100余万次的额外的诊疗服务，向全社会增加了优质医疗资源的总供给。公开资料显示，小鹿中医平台6万多名医生（其中三级以上医院医生占比48%，高级职称医生占比38%），已累计服务患者740万人次，服务范围覆盖全国，其中一半以上是三线以下城市患者。

前不久，阿里健康宣布与小鹿中医深度融合。业内分析，两者融合后的互联网中西医协同服务平台，有望进一步发挥互联网+医疗的力量，推动优质中西医资源下沉到基层地区。公开资料显示，阿里健康已有近6万签约执业医师、执业药师和营养师，日均线上问诊服务量超过18万次。

阿里健康相关负责人介绍，作为互联网+医疗健康的先行者，长期以来，阿里健康一直在互联网+医疗健康服务领域不断探索深耕。联手小鹿中医后，该平台扩大了自己的医疗健康资源供给，为包括偏远地区群众在内的更多用户提供包括健康知识科普、健康评估、在线问诊复诊、中西药事服务、疾病随访管理在内的全流程在线医疗服务，通过互联网技术推动了医疗及医药资源的均衡化。

从行业发展趋势上来看，随着移动互联网的不断迭代发展，特别是5G时代的到来，应用互联网拓展医疗服务空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式，互联网医疗的服务模式将发生重大的结构性变化。与此同时，互联网+中医药领域技术创新，使得中医药能够更灵活地向整个大健康产业延伸，覆盖百姓生活的更多方面，形成科学的健康管理。