各地疫情速览：8月26日新增确诊病例32例 其中本土病例2例

人民网北京8月27日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例32例，其中境外输入病例30例（广东8例，云南8例，上海7例，河南2例，天津1例，辽宁1例，黑龙江1例，湖北1例，四川1例），本土病例2例（上海1例，江苏1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例98例，解除医学观察的密切接触者2164人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例679例（其中重症病例10例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8208例，累计治愈出院病例7529例，无死亡病例。

截至8月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1431例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例88698例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94765例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1160352人，尚在医学观察的密切接触者27310人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入20例）；尚在医学观察的无症状感染者463例（境外输入388例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28087例。其中，香港特别行政区12077例（出院11777例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15947例（出院13644例，死亡832例）。

8月26日0—24时新增本土病例情况：

上海新增新冠肺炎本土确诊病例1例

据上海卫健委消息，8月26日0-24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

该病例为中国籍，为浦东机场境外货机作业人员，系之前确诊本土病例的密切接触者，常住浦东新区。8月20日已被集中隔离观察，隔离管控期间例行排查中核酸检测阳性，经市疾控中心复核为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

目前，已追踪到该病例在本市的密切接触者11人。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

江苏新增新冠肺炎本土确诊病例1例

据江苏卫健委消息，8月26日0-24时，江苏新增本土确诊病例1例（扬州市报告），为普通型，在定点医院隔离治疗。