解封时刻  激动人心

封闭管理21天后的人们迎来了激动人心的“解封时刻”。图为国风社区的居民们和工作人员一起倒计时报数。

左天驰、郭峥摄

国风社区解封后，家长带着孩子一起走出社区。

王嘉樾摄

“5、4、3、2、1，解封啦！”8月24日零时，在北京市朝阳区望京街道国风上观、国风北京小区，随着工作人员和居民们整齐的倒计时报数声，封闭的大门缓缓打开，社工卷起警戒线，封闭管理21天的人们迎来了激动人心的“解封时刻”。

解封不解防

为居民把好“安全门”

大门打开的瞬间，全场欢呼。人们纷纷走出小区，小朋友们对着镜头高呼：“太高兴了！”“宅”家生活了21天，再次见面，大伙儿相互热情地打着招呼，虽然口罩戴得严严实实，也挡不住满心的喜悦。

“特别激动！今天解封了，第一时间就想着出来透透气。”

“医务人员、社区工作者、志愿者为了小区的疫情防控，默默坚守，他们是我们心中的英雄，真的很感谢他们这些日子的付出。”

“虽然被隔离在家，但是日常生活有保障。”

解封时，居民们纷纷向工作人员表达感谢。

除了在望京国风上观、国风北京小区居家隔离的居民正式解封外，在集中隔离医学观察点进行医学观察的居民们也于24日零时开始返回家中。

“开心！激动！今天终于能与家人团聚了。”一名集中观察居民说，“我们乘坐的大巴车上有街道工作人员和随车医生提供服务和医疗保障，为我们保驾护航，特别感谢他们。”

“解封，说明一切在好起来，但疫情防控的这根弦丝毫不能松。”望京街道办事处相关负责人表示，下一步，街道将继续严格落实市、区防疫政策要求，进一步压紧压实“四方责任”，毫不放松地抓好封闭社区解封后的疫情防控工作，重点加强解封后的小区出入人员管理，疫情防控入口关，坚决阻断疫情输入风险，坚决守住防止疫情反弹的防线。

为做好解除封控的前期准备工作，望京街道就“解封”和实行集中医学观察的居民返回小区等工作进行了多次会商。“我们希望通过会商和推演，能够最快、最有序地恢复国风社区居民的正常生活。”望京街道相关负责人说。

据介绍，望京街道已在解封前向国风社区居民发放了“致居民的一封信”和出入证，解封后，国风上观、国风北京小区还将严格实施防疫措施，各小区出入口实行24小时值守，严格落实测温、查证、扫码、登记等防控措施，为居民把好“安全门”。

同时，街道、社工、物业工作人员还将继续加大工作力度，做好特殊群体的生活照料、防疫政策解答以及居民情绪疏导等工作。

21天不舍昼夜

望京取得抗疫阶段性胜利

国风上观小区出现京外关联本地新冠肺炎确诊病例后，望京街道第一时间对小区进行封控管理。朝阳区第一时间成立前线指挥部，街道层面设立17个专项工作组，分别负责楼宇封闭、核酸检测、居民工作、物业组织、物资保供、隔离酒店等工作。同时，抽调机关、属地派出所、社区等人员力量进行保障，调配20余名有经验干部驰援。

小区封闭了，2446户住户的生活必须得到保障。为此，望京街道以楼为单位建立网格，每个网格组建一支由社工、干部、志愿者、物业、民警组成的5人服务小组，与楼内住户建立联系机制，为24栋居民楼组建24个居民服务微信群、设立热线电话，点对点收集诉求，提供信息发布、诉求反馈、物资配送、就医取药、物业维修、心理安抚、弱势群体关怀等人性化服务。

针对独居老人等困难群体，社区第一时间摸排并对17户独居老人提供点对点服务；针对新入住社区租户等可能不在群内的居民，组织126名社工进行逐户摸排问需，发放致居民一封信、就医流程2300余份，全覆盖触达诉求。8月4日至今，累计解决群众诉求4000余件，运送物资约30万件次。

随着国风上观、国风北京小区的解封，望京街道取得了抗击疫情的阶段性胜利。

经历了21天高强度的服务保障工作后，社区工作者崔宁和身为抗疫志愿者的丈夫张雪飞携手走出社区大门。崔宁感慨地说：“21天的坚守，终于迎来了胜利的时刻，来之不易！”