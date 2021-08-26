公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动启事

为全面助力公立医院质量安全提升工作，推动政策宣导和典型推广，提升社会影响力，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，持续开展2021年公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动。具体如下：

一、征集对象

全国各级公立医院，以个人、科室、团队、医院申报。

二、征集时间

案例征集阶段：6月18日-9月30日

案例筛选阶段：10月1日—11月30日

总结展示阶段：12月起

三、申报方向

主题一：提高急性ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率

主题二：提高急性脑梗死再灌注治疗率

主题三：提高肿瘤治疗前临床TNM分期评估率

主题四：提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率

主题五：提高静脉血栓栓塞症规范预防率

主题六：提高病案首页主要诊断编码正确率

主题七：提高医疗质量安全不良事件报告率

主题八：降低住院患者静脉输液使用率

主题九：降低血管内导管相关血流感染发生率

主题十：降低阴道分娩并发症发生率

其他主题……

四、案例要求

（一）申报案例须符合公立医院医疗质量安全提升相关目标和政策，体现真实性、典型性、创新性、实效性。

（二）案例要求：完整、真实、清晰、准确，展示系统应用，内容可增加相应图表。

（三）案例材料应当包括如下要素：1.背景；2.做法；3.成效；4. 推广价值说明。案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实，文本字数不超过5000字。

（四）严禁抄袭或伪造数据，一经发现，立刻终止本活动参与资格。

五、申报方式

案例申报：请下载安装“人民好医生”客户端（扫描下方二维码或在手机APP“应用市场”下载）进行申报。

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案例征集活动联系人：权娟 杨媚 电话：010-65367969

电子邮箱：ylzl@people.cn

会务活动联系人：李红伟 13381003952 李镕君 18514733727