美借情报机构搞所谓溯源报告是为向中国甩锅推责

本报北京8月25日电 （记者李欣怡）外交部发言人汪文斌25日说，美国政府通过情报机构搞所谓溯源报告，是为了推卸美国自身抗疫失败责任。这样一份栽赃报告、政治报告，自然不可能就病毒溯源得出任何科学的结论。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国官员表示，美情报机构溯源报告不太可能就新冠病毒究竟是源自大自然还是从实验室泄漏给出明确结论，部分原因是缺乏来自中国的详细信息。中方对此有何评论？

汪文斌说，美国政府通过情报机构搞所谓溯源报告，不是为了寻找新冠病毒起源的事实真相，也不可能是一份基于事实和科学方法的科学报告，而是为了推卸美国自身抗疫失败责任、向中国甩锅推责。“这样一份栽赃报告、政治报告，自然不可能就病毒溯源得出任何科学的结论，只会对国际溯源和全球抗疫合作造成干扰和破坏。”

“美方声称缺乏来自中国的信息，我可以告诉美方，这不过是掩饰其情报溯源失败的借口。”汪文斌说，中国和世卫组织专家已经发布了联合溯源研究报告，里面有充分的权威、有价值的信息。美国是全球疫情感染和死亡人数最多的国家，也是向外扩散病毒最严重的国家。美国疫情发生的时间线不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室同新冠病毒的联系疑点重重。国际社会强烈要求美方就此展现公开透明，提供详细信息。

“美方对上述问题避而不答、讳莫如深，还不断为此设置障碍。这只能说明美方做贼心虚，关心的不是如何找到病毒来源，而是如何借溯源打压别国、服务一己私利。”他说。

《 人民日报 》（ 2021年08月26日 17 版）