敦促美方尽快邀请世卫组织专家赴美开展溯源研究

本报北京8月24日电 （记者任皓宇）针对有媒体报道，美国首例新冠肺炎死亡病例或早于美国官方公布的时间，外交部发言人汪文斌24日表示，中方敦促美方尽快公布并检测早期病例数据，尽快邀请世卫组织专家赴美开展溯源研究，给国际社会和美国民众一个科学和公正的交代。

当日例行记者会上，有记者问：据美国《水星新闻》报道，美首例新冠肺炎死亡病例或发生在2020年1月，早于美官方公布的时间。中方对此有何评论？

汪文斌说，此前中方也介绍过，美国新冠肺炎疫情发生的时间线不断前移。美国新泽西州贝尔维尔市市长称，他本人于2019年11月就已感染新冠病毒，检测结果也显示他已拥有新冠病毒抗体，这比美国报道的首个新冠确诊病例早2个多月，也早于中国报告的首个病例的时间。美国国立卫生研究院网站显示，研究发现美国5个州的新冠病毒感染证据在2019年12月就已出现。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校与华盛顿大学合作研究表明，从2019年12月下旬开始一直持续到2020年2月的呼吸道症状和疾病患者数量明显增加，表明新冠病毒在具有临床意识和检测能力之前就已经在美国社区传播。此外，多家媒体报道，美国威斯康星州2019年7月大规模暴发电子烟肺炎并席卷多州，患者肺部CT部分区域呈现团状模糊的白色，与新冠肺炎症状极其相似。美国的这些病例情况表明，新冠肺炎呈现多个源头、多点暴发的特点，需要高度重视，认真调查。

汪文斌说，但令人不解的是，美方指责中方在溯源问题上不透明，污蔑中方搞虚假宣传，却在自身溯源问题上推三阻四，讳莫如深，消极回避，不断设置障碍。此前，美国《棕榈滩邮报》和《迈阿密先锋报》都曾披露，佛罗里达州卫生部网站曾发布当地2020年1月和2月出现新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性的171名患者数据，然而这些数据一度被莫名其妙地删除。

他表示，无独有偶的是，美国疾控中心研究人员2020年11月在美国《临床传染病》杂志上发表报告称，他们在2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本中，发现106份含有新冠病毒抗体。但结果如何呢？据报道，这项溯源调查项目被美国政府高官叫停，大量的血液样本也被封存。

汪文斌说，中方已两次邀请世卫组织专家来华开展溯源研究。中国和世卫专家也得出了权威的溯源研究报告。“我们敦促美方停止甩锅推责、栽赃抹黑中国的拙劣把戏，尽快公布并检测早期病例数据，尽快邀请世卫组织专家赴美开展溯源研究，给国际社会和美国民众一个科学和公正的交代。”

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 16 版）