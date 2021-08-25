安徽印发加强村医队伍建设三年行动方案

本报合肥8月24日电 （记者田先进）安徽省深化医药卫生体制改革领导小组近日印发《安徽省加强村医队伍建设三年行动方案（2021—2023年）》（以下简称《方案》），提出2021年建立健全消除村医“空白村”长效机制，2022年村医数量和质量稳步提高，2023年建立村医队伍稳定发展机制。

《方案》指出，要合理配置村医。以县为单位制定村医岗位设置方案，综合考虑辖区服务人口、服务现状、实际需要和地理条件等因素，确定村医配备力量。要扩大村医来源。实施村医免费定向委托培养计划，利用高职院校分类招生，2020—2022年全省每年免费委托培养村医不少于300名，毕业后回村卫生室工作。此外，《方案》还明确要强化村医培训，推广“智医助理”规范应用，提升村医诊疗服务能力和工作效率。鼓励在岗村医参加医学学历教育，县级财政可适当予以补助。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 06 版）