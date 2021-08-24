宋瑞霖：我国医药创新已步入更高层次发展阶段

“新药创新应当来自于基础研究，原创新药就是源头创新，源头创新是基础研究的技术转化。”8月20日，在人民网·人民健康主办的“发挥企业创新主体作用 强化药品科技创新支撑”主题研讨会上，中国医药创新促进会执行会长宋瑞霖表示，在快速发展过程中，我国的医药创新已经从量变到质变，步入到更高层次发展阶段。

宋瑞霖介绍，在全球药品申报方面，我国是全球第二大贡献者。源头创新与基础科研紧密相连，基础科研是科技创新的基础建设，仅靠企业无法实现。在基础科研方面，我们大多科研项目停留在论文发表方面，不能产生最大的社会价值。

“改进型创新是世界目前主要国家采用的方式。”宋瑞霖强调，改进型创新对提升人类战胜疾病的水平发挥着重要作用，但改进型创新会促进赛道拥挤。目前国内大多创新药就挤在这一赛道，使得大量急于临床试验的药品，没有地方做临床试验。

宋瑞霖认为，在“十四五”期间，国家将更加关注基础研究投入，同时企业也要更好地和科研机构对接，实现以企业为中心的产学研相结合。企业是科技发展的重要推动力，在基础研究过程当中，企业只有更早的介入，才能更大程度降低成本。目前，资本已出现了向前期靠拢的趋势，资本加入越晚，面临的风险就越大。

社会如何为创新创造更好的条件？宋瑞霖建议，要建设一个真正的全链条生态环境，支撑创新活动的可持续性。当创新有了政策引领和资本投入后，市场要给予创新合理的回报。专利期补偿制度就是一种回报。此外，应充分考虑创新药和仿制药的投入比，制定不同的采购政策，保护百姓用药权益。

“医药创新从来都是和国际合作紧密相连的，我们欢迎全球化合作。”宋瑞霖表示，如今，新冠肺炎疫情在全球蔓延，我国研发的新冠疫苗在助力全球抗疫方面发挥了重要作用，体现了大国担当。在走向全球化过程中，我们除了走出去以外，也吸引了不少企业来到中国，例如珐博进公司研发的一款肾性贫血新药，该药的临床试验均在中国完成，已得到了中国和欧盟的上市批准。

宋瑞霖表示，全球化是一种趋势。希望未来，在国际标准基础上，我国能够推动产品之间的质量互认，使国内医药创新产业真正成为富有朝气，拥有未来的产业。