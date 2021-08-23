各地疫情速览：8月22日新增确诊病例21例 均为境外输入病例

人民网北京8月23日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，均为境外输入病例（广东5例，上海4例，天津3例，云南3例，北京2例，山西1例，浙江1例，河南1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例74例，解除医学观察的密切接触者2171人，重症病例较前一日减少7例。

境外输入现有确诊病例734例（其中重症病例10例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8105例，累计治愈出院病例7371例，无死亡病例。

截至8月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1695例（其中重症病例23例），累计治愈出院病例88321例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94652例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1158348人，尚在医学观察的密切接触者36707人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者507例（境外输入420例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28046例。其中，香港特别行政区12057例（出院11766例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15926例（出院13580*例，死亡828例）。*订正后数据