北京环球度假区内测防疫措施再加码

随着本市疫情防控形势逐步趋于平稳，自8月20日起，北京环球度假区继续按计划有序推进内部压力测试。

据了解，北京环球度假区内部测试主要面向部分合作伙伴、内部员工及其家人。在内部压力测试期间，疫情防控工作仍是重中之重，北京环球度假区将以此顺利推进和完善开园前的筹备工作。疫情常态化管理已经纳入了园区的日常管理流程中，包括加强入园人员筛查、强化园区各个场所的清洁和消毒工作、提供便利的消毒清洁设施、引导客人保持安全距离等在内的多项举措，确保每一位内部压力测试的参与者及工作人员的健康和安全。

来到北京环球度假区，所有参与内测的人员都将进入客流集散中心区域。内测参与者需提前上传身份信息，并在入园时确认防疫筛查信息，进行验码测温。

记者注意到，度假区入口处设有大幅醒目的防疫健康与安全提示信息海报。北京环球度假区在园区各主要入口设置了22个大规模体温筛查点，对每位即将进入园区的人员进行快速测温。

在北京环球度假区，参与内测的观众通过园区设置的体温筛查点测温入园。 记者 武亦彬摄

同时，度假区入口处设置了80台健康宝智能查验终端，方便在查验身份证的同时快速准确地核验健康宝，有效缩短逐一查验的时间，减少了因人群聚集带来的潜在风险。

在客流集散中心区域，每走几步，就能清晰看见交通引导标识。停车楼区域以小黄人、功夫熊猫等电影IP形象进行标记，方便游客快速找到停车位，地铁、打车标识也清晰可见。

无论是漫步在北京环球城市大道，还是在七大景区内游览，记者随处可见“一米线”标识、免洗消毒液点位。如遇到未正确佩戴口罩以及未保持安全距离的游客，工作人员将第一时间前来提示。据统计，园区设置了共计1023个免洗消毒液点位，方便游客随时清洁消毒。

同时，园区每天对各场所进行严格的清洁作业，对门把手、扶手等高频接触点每天定时进行多频次消毒。北京环球度假区针对不同场景制定了6套中英双语的广播提示，以及超过10万个清晰的防疫标识牌，例如骑乘设施排队区贴有一米标识，餐厅餐桌上摆有提醒隔位就坐的占位标识卡，提醒游客保持安全距离。

据了解，此次开启的内部压力测试将包括北京环球影城主题公园、北京环球城市大道及两家度假酒店——环球影城大酒店和诺金度假酒店。所有受邀人员都将严格遵守疫情防控的相关要求，在指定日期内参与内部压力测试。

截止到8月中旬，北京环球度假区的骑乘设施累计接待内测员工约20万人次，餐厅累计供餐39.5万份，为北京环球度假区积累了在餐饮服务、娱乐演出、运营测试等各方面的有益经验，为下一阶段的运营测试工作做好了充分准备。（记者 潘福达）