中国疫苗助力柬埔寨抗疫

7月22日，柬埔寨金边的机场工作人员搬运刚刚运抵的中国国药新冠疫苗。（新华社发）

截至8月18日，柬埔寨疫苗接种人数已超过934万，其中完成两剂接种的约758万人。已接种人数占总人口的57.95%，接种率在东盟国家仅次于新加坡，大幅领先于其他东盟国家。此外，柬埔寨还是世界上少数启动“第三针”接种和为18岁以下青少年接种的国家之一。

柬埔寨总人口约1600万，为建立免疫防线，柬埔寨将初期接种目标定为1000万人。根据部署，在各地医院、学校、部队、工厂等地有序推进，接种速度不断提高。原定于今年底或明年一季度完成的目标，目前看将大大提前。

8月1日起，柬政府启动了12岁至17岁青少年的新冠疫苗接种工作，预计接种人数为200万。截至17日，已有超过63万青少年接种了疫苗。与此同时，柬政府还在研究是否将接种范围进一步扩展至12岁以下。

由于泰国疫情持续蔓延，众多在泰国打工的柬埔寨人纷纷回国。为封堵德尔塔变异毒株向境内蔓延，柬政府曾一度关闭柬泰边境。8月8日起，柬政府重新开放柬泰边境，在加强入境检测隔离的同时，为增强边境一线工作人员的病毒抵抗能力，医务人员、军警和公务员及家属等已率先接种“第三针”。目前已有约35.7万人完成了“第三针”接种。

除了清晰的规划和高效的落实，充足的疫苗供应也是柬埔寨疫苗接种表现不俗的关键因素。8月12日，柬埔寨商采的300万剂科兴疫苗送抵金边。截至目前，中国已累计向柬方提供了2170万剂疫苗，其中捐赠320万剂，商业采购1850万剂，共占柬埔寨总接收疫苗数的88.6%。不仅数量多、到得早且供应充足。据了解，未来一段时间，还将有更多中国疫苗送抵柬埔寨。柬埔寨首相洪森多次表示，中国的支持，从来不是空话。中国是柬埔寨新冠疫苗供应的战略依靠。

中国驻柬大使王文天近日也表示，中国将在力所能及的范围内，继续向柬提供疫苗等抗疫物资，一如既往做柬埔寨疫苗供应的战略依靠。还希望柬埔寨能够有机会，与中国疫苗企业合作，设立疫苗灌装厂和生产厂。

随着接种率的持续上升，尽管感染德尔塔变异毒株病例不断增加，但柬埔寨疫情保持平稳较低水平。

接种计划的快速推进并没有让柬政府掉以轻心，柬卫生部认为柬埔寨仍未摆脱危险，高传染性病毒仍在肆虐。世界卫生组织驻柬代表李爱兰也表示，民众仍应注意防疫，在公共场所佩戴口罩，保持社交距离，避免前往人潮聚集场所。

由于越南、泰国等周边国家疫情相对较重，且接种率偏低，导致工厂开工不足，一些制造业订单已经流向柬埔寨。洪森表示，当疫苗接种人数达到1300万时，政府将逐步恢复开放学校、旅游等各领域。相信随着疫苗接种计划的完成，柬埔寨将有希望率先启动经济复苏。