中国飞鹤上半年总营收115.4亿元 同比增长32.6%

8月18日，中国飞鹤（以下简称飞鹤）发布2021年上半年业绩：总营收115.4亿元，同比增长32.6%，期内利润为37.65亿元。

数据显示，自2016年以来，飞鹤营收连续5年保持两位数增长。2016-2020年，飞鹤研发费用复合增长率超过109%，研发人员扩充3倍。

飞鹤相关负责人介绍，在消费者服务方面，飞鹤除了以高品质产品不断满足消费者多元化需求外，还充分发挥全渠道势能，打通线上线下服务体系，持续让消费者获得便利、专业的服务。截至2021年6月30日，飞鹤合计举办超过40万场面对面研讨会，较去年同期增加7万场次，为科学喂养、营养补充、亲子关系、儿童早教等提供专业支持，助力广大家庭科学育儿、健康育儿。

业绩报告显示，2021年上半年，飞鹤已完成对龙江工厂的扩建，并新建哈尔滨工厂。截至6月30日，飞鹤拥有8个现代化工厂，设计年产能达到26万吨，较去年同期增加逾6.7万吨。