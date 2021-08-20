全力做好疫情防控和医疗救治 更好地维护人民群众健康福祉

新华社北京8月19日电 今天是第四个中国医师节，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰到北京大学第一医院看望慰问一线医务人员，向全国广大医务工作者致以节日的问候。她强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，牢固树立大卫生大健康理念，传承和弘扬伟大抗疫精神，充分发挥在疫情防控、医疗救治、深化医改等方面的专业优势和生力军作用，全方位保障人民群众的生命安全和身体健康。

孙春兰来到医生办公室、护士站和病房，与一线医务人员、住院患者深入交流，并视频连线发热门诊，了解医疗服务、学科发展、人才队伍建设和发热患者筛查、院感防控等情况。她指出，在这次抗击新冠肺炎疫情中，广大医务人员始终坚守抗疫最前线，以医者仁心、精湛医术护佑每一个生命，在患者救治、核酸检测、疫苗接种等方面做了大量工作，生动诠释了新时代医者精神。疫情尚未结束，要毫不放松抓好疫情防控工作，严格落实首诊负责和预检分诊制度，做好“三必查一询问”，规范诊疗流程，专人负责各环节的监管，全程做好个人防护，提高院感防控意识和能力，坚决避免院感发生。要创新医防协同，坚持中西医并重，加强临床科研攻关，提升患者救治能力，最大程度提高治愈率、降低病亡率。要坚持预防为主，积极开展健康教育、普及防控知识，提高全民健康素养，构筑专群结合、群防群控的坚固防线。

孙春兰强调，公立医院是我国医疗服务体系的主体，是保障群众健康的主阵地。希望广大医务人员围绕群众的健康需求，积极支持和参与医改，出谋划策、贡献智慧，推动分级诊疗、医联体建设、公立医院绩效考核等改革措施落地见效，不断提高疾病预防、诊断、治疗、康复水平。各地各有关部门要切实履行对公立医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，加大医疗卫生事业投入，关心爱护医务人员，落实医务人员各项津补贴政策，广泛宣传医务人员先进典型和事迹，在全社会营造尊医重卫的良好氛围。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 04 版）