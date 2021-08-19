中宣部、国家卫生健康委联合发布2021年“最美医生”先进事迹

新华社北京8月19日电（记者沐铁城）为深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，大力弘扬伟大抗疫精神，激励广大医疗卫生工作者锐意进取、砥砺奋斗，在第四个“中国医师节”到来之际，中宣部、国家卫生健康委向全社会公开发布2021年“最美医生”先进事迹。

邢锦辉、吴安华、邱玲、汪四花、张颖、张忠德、赵扬玉、顾玉东、童朝晖、路生梅等10名个人和医疗人才“组团式”援疆团队光荣入选。他们中有的初心不渝攀登医学科学高峰，带领我国手外科跻身世界领先水平；有的长期奋战新冠肺炎疫情防控和救治一线，千方百计阻断疫情传播、挽救患者生命；有的千里支援，上高原、入苗寨，用满腔热忱助力当地医疗技术水平提升；有的悉心守护、无悔付出，为妇女儿童撑起健康保护伞；有的扎根基层数十载，甘做农村群众的健康守门人……他们的身上，体现了在党的领导下卫生健康事业一切为了人民健康的根本立场，反映了一代代医疗卫生工作者传承红色基因、赓续红色血脉，以医者仁心书写护佑生命的动人篇章。

发布仪式现场通过视频短片和交流访谈，讲述了“最美医生”的从医感悟，并特别向为新冠疫苗科研攻关拼到生命最后一刻的赵振东研究员致敬。中宣部、国家卫生健康委负责同志为“最美医生”颁发证书。

广大医疗卫生工作者纷纷表示，要以“最美医生”为榜样，不断修医德、行仁术，践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，在健康中国建设的道路上砥砺前行，为推动卫生健康事业高质量发展不懈奋斗。