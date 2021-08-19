他们不是超人，却用仁心、爱心和真心，守护健康、点亮生命。8月19日是第四个中国医师节，“白衣天使”们理应收到一声声“感谢”！

从数十年扎根基层为高龄老人治病，到无影灯下十几个小时救治患者，再到战“疫”一线不眠不休守护生命……长期以来，广大医务工作者始终坚持人民至上、生命至上，全心全意为人民健康服务。

披星戴月，只因心中敬佑。“你以性命相托，我必全力以赴”，他们诠释了医者仁心，彰显了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

对医师的职业认同已扎根在很多年轻人心中，越来越多年轻人将成为医师作为目标。医师忘我奉献、全力以赴的形象可爱又可敬，成为年轻人心中的偶像。崇拜他们，更想成为他们，这是榜样的力量，更是精神的引领。“妈妈上班忙总不在家，我告诉自己以后一定不当医生。可是当看到她在抗疫一线，看似柔弱竟然那么勇毅，突然很想成为像妈妈一样的医生！”一位医生女儿的话说到人们心坎里。

投身杏林，薪火相传是年轻人用行动致敬中国医师的方式。经历疫情，更多年轻人意识到，相信并依靠科学是战胜病魔、守护健康最有力的武器。正是基于这样的信念，他们选择向医学进军——“学好医学服务家乡人民”成为西藏19岁高中毕业生益西曲珍的目标；“95后”年轻村医孙艺最自豪的事，就是靠所学“让百姓更健康地生活”……扎根偏远地区，年轻人用行动证明，关爱和帮助他人是幸福的，人的价值就是要在奉献中实现。

全社会要广泛形成尊医重卫的良好氛围。近日提请十三届全国人大常委会第三十次会议审议的医师法草案三审稿，进一步完善医师权益保障，充实完善医师休息休假、医疗风险分担机制等规定，体现对医师的关心爱护。（王明玉）