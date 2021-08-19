张析哲：建设蒙东地区区域医疗中心 多措并举推动高质量发展

近日，内蒙古自治区赤峰市医院院长张析哲做客人民网·人民健康《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列节目。他表示，公立医院高质量发展要坚持以学科建设为龙头、以医疗质量为核心、以提升服务为基础、以人才队伍为根本、以精细化管理制度为保障，推动医教研各项工作取得新成绩。

“赤峰市医院始建于1951年，建院70年来，已成为一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健于一体的大型三级甲等综合医院。”张析哲介绍，医院在2018年、2019年两个年度的全国公立医院绩效考核中均位列内蒙古自治区第二名。2019年还通过了国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等测评和电子病历系统功能应用水平五级评审。

张析哲表示，围绕医院高质量发展及打造内蒙古东部地区区域医疗中心，赤峰市医院专门制定了“一二三四”战略：

一是坚持一个统领，即党建统领。发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，落实党委领导下的院长负责制，统领医院各项工作。

二是把握学科建设与质量安全管理两条主线。在学科建设上，在巩固现有重点学科基础上积极培养优质学科，以病种为单位加大学科纵向发展力度，加强亚专科建设，促进多学科融合，加强科室间联合作战能力；在质量安全管理上，医院稳步推进标准化管理，加快实现精、准、严管理模式。健全医院质量与安全数据库和质量评价监测体系，持续开展项目管理工作，充分调动科室质控小组作用，督导科室积极管控各项指标。

三是强化硬件设施、信息化建设和文化内涵三大支撑。在硬件设施方面，医院安装使用了手术机器人，建立了复合手术室、精准中心实验室、动物实验室和外科实验室，不断促进临床新技术、新项目的开展；在信息化建设方面，医院不断完善信息集成平台、临床数据中心、掌上医院APP等信息系统，强化信息技术人员能力培养；在文化内涵方面，加大对医院职工的人文教育，通过不同形式的教育实践活动弘扬、倡导敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的卫生职业精神。

四是狠抓基层服务能力、门诊服务能力、出入院服务能力、志愿服务能力四个提升。通过医联体建设、优化诊区设施布局、完善诊疗系统、优化出入院流程、组建志愿服务队等措施，不断提高医疗服务质量，改善患者就医体验。

立足新时期，如何把握住公立医院高质量发展战略机遇？张析哲指出，赤峰市医院将从人才引进、学科建设、创新能力、经济管理四方面入手，在创新机制体制与推进管理创新、服务创新上取得新突破。

人才引进方面，加大高学历人才的引进力度，以麻醉科、骨科、神经内科、心内科、内分泌科、儿科、肿瘤内科等优势学科为重点，兼顾相关学科的专职科研队伍建设。大力培养学科带头人，注重业务骨干队伍建设，形成层次清晰、结构合理、富有活力的医疗技术人才队伍。提高人才待遇，实行优秀人才“一人一策”等办法，为区域医疗中心建设补上人才短板，以人才洼地助推创新高地建设，提供高水平人才保障。

学科建设方面，着力打造麻醉科、骨科、神经内科、心内科、肿瘤科、儿科、康复医学等优势学科群体，对区市两级重点学科着重在“提水平，扩影响”上下功夫；对发展较慢、优势不突出的学科，采取引进学科带头人，优化设置结构，力争点上突破、面上提升；不断探索完善MDT、ERAS等诊疗理念，整合优势学科资源，建立起以病种为单位的“一站式”多学科诊治模式；加快临床亚专科建设，推动学科向各个专业领域不断深入钻研。

创新能力方面，结合临床实际，以患者的需求为落脚点开展本专业、本领域实用型先进技术，让创新的成果真正惠及广大人民群众。建设具有先进水平的创新平台，坚持资源共享，构建“集约管理、开放使用”的科研支撑平台，加强临床病例数据库、标本库的规范化建设。

经济管理方面，将通过全员、全程、全方位的经济管理，使医院向着高质量、低消耗、高效益的方向发展，达到资源整合的目的，努力打造患者低成本、医院管理精细化、就医体验良好的节约型、服务型医院。在遵循公益性质和社会效益原则下，以三级公立医院绩效考核为抓手，科学分析医院的收支、成本、绩效数据，突出岗位工作量、服务质量、行为规范、技术能力、风险程度、成本控制、预算管理、医德医风和患者满意度，将考核结果与科室绩效及医务人员的岗位聘用、个人薪酬等挂钩，以护理绩效考核为突破口，对于不同岗位、不同职级的医务人员实行分类考核，做到多劳多得，优绩优酬。