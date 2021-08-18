如何进行新冠病毒核酸检测？带您揭秘全过程

新冠肺炎疫情发生以来，“核酸检测”这一相对生僻的医学术语已经成为我们生活中的一个高频词汇。

大多数人看到的核酸检测只是医务人员采样的过程，标本后来会去哪儿？那个封闭的实验室里面“全副武装”的检测人员在干什么？今天，人民网记者带您来到西南医科大学附属医院实验室一探究竟，了解一下新冠病毒核酸检测的全过程。

接收样本（西南医科大学附属医院供图）

第一步接收样本：样本通过专用的样本转运箱运输到核酸检测实验室。

试剂配制（西南医科大学附属医院供图）

第二步试剂配制：检测人员根据样本量配制试剂用量。

整理样本（西南医科大学附属医院供图）

第三步整理样本：检测人员在生物安全柜中核对数量整理样本。

信息录入（西南医科大学附属医院供图）

第四步信息录入：再次核对条码数量，对样本进行编号并将信息录入到LIS系统。

样本加样（西南医科大学附属医院供图）

第五步样本加样：震荡样本，将病毒保存液依次加入到核酸提取板孔中。

核酸提取（西南医科大学附属医院供图）

第六步核酸提取：将核酸提取板置于核酸提取仪中进行核酸提取。

核酸点样（西南医科大学附属医院供图）

第七步核酸点样：将提取好的核酸加入到反应体系中。

核酸扩增（西南医科大学附属医院供图）

第八步核酸扩增：将准备好的扩增板置于荧光定量PCR仪，进行扩增检测。

发放报告（西南医科大学附属医院供图）

第九步分析判断结果、发放报告：90分钟后，扩增结束，质控在控后，判断每个孔位的结果，在LIS系统中审核发放报告。

据实验室工作人员介绍，在核酸检测中，提取核酸是最关键的一步。检验人员从已灭活好的病毒采样管中抽取一定量的样本，通过核酸提取仪进行核酸提取。经过一系列操作后，再将提取好的核酸加入到反应体系中，封膜、瞬时离心后，通过传递窗传送到基因扩增区扩增……检测过程中，检测人员必须全神贯注、小心翼翼。