谱写护佑人民健康新篇章

今年8月19日是第四个中国医师节，主题是“百年华诞同筑梦，医者担当践初心”。

大医精诚，仁心仁术。无论是在新冠肺炎疫情防控中，还是在日常诊疗活动中，广大医疗卫生工作者始终坚持人民至上、生命至上，同时间赛跑，与病魔较量，筑起护佑人民健康的钢铁长城，用实际行动践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神，谱写了护佑人民健康的新篇章。

敬佑生命 守护人民健康

“如果祖国有需要，我会再一次出发，用生命来守护人民的生命安全。”首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖说。

武汉、北京、哈尔滨、吉林、青岛、石家庄、通化……去年以来，童朝晖先后奔赴多个“抗疫战场”，连续抗疫250余天，行程超过2万公里。他始终战斗在抗疫最前沿，成功救治了大量危重症患者。

“守在患者身边”，是童朝晖的习惯。2020年1月18日，童朝晖作为中央指导组专家抵达武汉。面对肆虐的疫情，童朝晖一头扎进病房，快速摸清新冠肺炎重症患者情况，提出将重症患者救治作为重中之重的建议。

童朝晖和其他重症专家一起制定了气管插管流程，对如何具体操作、如何做好防护等问题，一一作出解答。每到一个床位，他都会趴在患者面前，查看患者气管插管位置、气囊压力、呼吸机模式以及参数设置等，甚至连床单元的摆放等细节都不放过。“适宜的气囊压力摸上去的手感，比摸自己的鼻尖要软一些，比嘴唇摸着要硬一些。”他的这些临床经验，都是从一线得来的。

2020年除夕之夜，广州中医药大学第二附属医院副院长张忠德临危受命，奔赴抗疫前线。在前往武汉的高铁上，整个车厢只有他一个人。到达武汉之后，见到接站人员，他问的第一句话是：“患者在哪里？”

张忠德从事中医呼吸疾病、急诊重症救治工作30多年，是一位经验丰富的临床专家。去年在武汉抗疫期间，他平均每天工作十几个小时，连续奋战73天，交出了一份出色的“抗疫答卷”。

今年以来，张忠德再次出征，参与了广东、江苏、云南等由德尔塔毒株引发疫情的救治指导工作。有一次，一位重症病人出现严重的胃肠道症状：腹部胀满、大便不通、胃肠潴留明显。专家组用中药为这名病人退烧、通腑，很快稳住病情。

作为院感防控专家，中南大学湘雅医院医院感染控制中心名誉主任吴安华不惧风险，多次深入疫情防控一线。去年，吴安华前往武汉参加疫情防控，在72天的奋战中，他为125支医疗队的近1.4万名医务人员做过感控培训。“作为感控人员，我们要有一种无私无畏的精神，要有一种乐于奉献的情怀。”他说。

天津市疾病预防控制中心副主任张颖是一位大胆细心的“神探”。在天津市宝坻区百货大楼疫情防控中，张颖对病毒“传播链条”的精彩讲解走红网络。在流行病学调查中，她常常通过情景重现，精确描绘出病毒传播的“路线图”。

“比如有一个阳性感染者曾经去过医院，在医院里走了很多圈。我们必须从进医院大门开始，沿着他走过的路线验证他说的是否正确。几点去的，待了多长时间，跟谁接触过，中间经过哪些诊室，经过哪个楼道，旁边有什么样的情况，都必须落实到位。”张颖说。

抗击新冠肺炎疫情期间，有一位科学家连续作战200多天，积劳成疾，不幸离世，年仅53岁。他叫赵振东，生前任国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班技术组组长、中国医学科学院病原生物学研究所研究员，被誉为“新冠疫苗守护者”。

为了加快实验进展，赵振东总是第一个到实验室，最后一个离开。赵振东团队的一项研究成果是构建新冠病毒复制子体系，为抗病毒药物的筛选和评价提供了安全有效的工具。他还带领课题组开展了多项新冠疫苗研究，将生命的最后一点光亮献给了祖国的医学事业。

救死扶伤 不负性命相托

“对于每一个患者，医生都要做‘加法’，每一次手术都要让患者有所得。”这是中国工程院院士、复旦大学附属华山医院手外科主任顾玉东的肺腑之言。

1986年，黑龙江佳木斯的一个年轻人因骑摩托车遭遇车祸，肋骨被撞断，按照以往的经验，患者侧膈神经、副神经和颈丛神经全部受到损伤，基本无法救治。但是，顾玉东没有放弃最后一线希望，他认真总结过去1000多例手术的经验，提出一个大胆的想法：或许可以将臂丛神经中的颈7神经借过来，使患者瘫痪的手臂重新恢复功能。

于是，顾玉东向医学“禁区”发起挑战。经过10个小时的显微手术后，他兴奋得一夜未眠，第二天早上6点就赶到医院。“等他清醒以后，我就叫他把手举起来，结果他真就举起来了。我心里的石头一下就落地了！”

从世界第一例膈神经移植手术到首创“第二套供血系统”“健侧颈7神经移位术”……顾玉东怀着对患者的仁爱之心，不断攀登医学高峰，创造了许多奇迹。

在北京大学第三医院产科主任赵扬玉的门诊中，从全国各地转诊来的凶险性前置胎盘、妊娠合并症等高危孕妇占到八成以上。她常年保持24小时电话畅通，深夜接到急救电话随叫随到。

2012年，赵扬玉收治了一名从外院转诊来的重型胎盘植入产妇，妊娠34周突发腹腔内出血，术后虽然母子平安，但因出血汹涌，最终子宫被切除。此事让赵扬玉开始思考，如何尽可能保全母婴双方。通过不懈的努力，赵扬玉团队率先在国内提出“胎盘植入凶险预测方法”，并创新止血九步手术法，提高了抢救的成功率。

在湖北省黄梅县孔垄镇邢圩村卫生室的墙壁上，挂满了村民送来的锦旗。因为这里有一位深受百姓喜爱的乡村医生——邢锦辉。

邢锦辉1993年考入黄梅县卫校，毕业后一直坚守在邢圩村卫生室，成为村民健康的“守门人”。有一年，孔垄镇孔西村来了一名盆腔炎患者，当得知患者家庭经济拮据时，邢锦辉决定为其减免费用。经过两个多月的精心治疗，终于为患者解除了病痛。

“凭良心做人，按良心行医。”这是邢锦辉的座右铭。几十年来，她主动为丧偶患者、残疾人患者减免治疗费，对孤寡老人、贫困户一律免费治疗。她说：“健康所系，性命相托。作为医生，不但要有高超的医术，更要有为病人服务的崇高精神。”

甘于奉献 扎根偏远地区

“驻点台江县，帮扶黔东南，辐射贵州省。”在贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县，有一位来自浙江的医护人员，她让一家原来“排名垫底的小医院”，变成了具有区域影响力的县级综合医院。

她叫汪四花，浙江大学医学院附属第二医院主任护师。自2016年起赴台江县人民医院担任院长，默默坚守了近5年时间。汪四花引进管理新理念，制定和改进了300多项规章制度和工作流程，并将当地医护人员送到浙江进修，大大提升了县医院的医疗水平和服务质量。

“改变落后医疗条件，为佳县人民服务50年。”这是陕西省榆林市佳县人民医院儿科原主任路生梅的郑重承诺。推广新接生法、创办正规儿科、创建爱婴医院、落实儿童免疫……路生梅扎根黄土高原，一待就是50多年，用一颗爱心守护着百姓健康。

路生梅记得：有一次出诊，她徒步一个多小时来到一名待产妇女家中，进门时发现产妇已经生产，就坐在一个土袋子上。家人担心产妇休克，准备用一把黑乎乎的剪刀剪断脐带。这一幕让她格外痛心。“慢着！”路生梅冲过去夺下剪刀，一边向家属解释，一边拿出消毒器械，给孩子断脐、包裹。

1999年，路生梅退休后，谢绝了很多医院的高薪邀请，留在佳县，义务出诊。路生梅说：“自己说过的话，一定要用行动去兑现。”

“这个事儿我得去！高原需要我，我就应该尽最大的努力。”2015年，中国医学科学院北京协和医院检验科副主任邱玲主动报名援藏，成为首批医疗人才“组团式”援藏专家的一员。

进入西藏自治区人民医院后，邱玲广泛调研了常见病种、患者情况及检验科的服务能力。经过3年多的努力，该院检验科成为符合国际标准的临床实验室。援藏期满后，她又5次返藏，为高原医疗事业贡献力量。

自2016年起，我国医疗人才“组团式”援疆号角吹响。在援疆团队支援下，2017年12月，和田地区人民医院成立了眼科，为当地白内障患者带来了光明。患者艾比布拉患有严重的先天性白内障，几近失明。在援疆专家的帮助下，他先后在和田、天津完成多次手术，终于走出黑暗。

在援受双方共同努力下，新疆受援医院医疗服务能力、医院管理水平、人才梯队建设、科研教学能力等均有了显著提升，就医环境明显改善，患者满意度不断增强，新疆卫生健康事业实现了跨越式发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 06 版）